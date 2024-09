Tiafoe verslaat Popyrin, die Djokovic naar huis stuurde, en staat in kwartfinale US Open

Frances Tiafoe heeft in New York voor het derde jaar op rij de kwartfinales gehaald. De Amerikaan was de Australiër Alexei Popyrin, die in de derde ronde Novak Djokovic naar huis had gestuurd, met 6-4, 7-6 (3), 2-6, 6-3 de baas. Tiafoe treft de Bulgaar Grigor Dimitrov in de volgende ronde.