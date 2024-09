Parijs vandaag: uitgestelde triatlon en laatste groepsduel rolstoelbasketbalsters

NOS Parijs vandaag: dag 5

Elke paralympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Vandaag dag 5.

Het zat de triatleten de afgelopen dagen niet bepaald mee. Telkens werd de paralympische wedstrijd verzet en ook voor maandag is het nog even afwachten of de race in de Seine door kan gaan. Mocht dat wel gaan gebeuren, zien we meteen vier Nederlanders in actie en niet de minste.

Jetze Plat won al triatlongoud in Rio en in Tokio en is ook nu weer torenhoog favoriet. Geert Schipper, zilver in Rio en vierde in Tokio, zal er echter alles aan willen doen om het Plat moeilijk te maken. Als de race door kan gaan, zijn de twee om 08.15 uur aan de beurt om aan hun race te beginnen.

Een uur later komen nog twee Nederlanders in actie op de triatlon. Nico van der Burgt (PTS3) en Maurits Morsink (PTS2) gaan dan het water in.

Deze Nederlanders komen maandag 2 september in actie 08.15 uur | Triatlon (m) Jetze Plat en Geert Schipper (PTWC) 09.25 uur | Triatlon (m) Nico van der Burgt (PTS3) 09.30 uur | Triatlon (m) Maurits Morsink (PTS2) 10.00 uur | Tafeltennis (enkelspel, m) Jean Paul Montanus (MS7) 11.53 uur | Zwemmen (m/v) Halve finale 4x100 meter wisselslag gemengde estafette met Nederland 12.00 uur | Tennis (m/v/q) Tom Egberink, Ruben Spaargaren & Maikel Scheffers (derde ronde enkelspel, mannen), Sam Schröder & Niels Vink (kwartfinales enkelspel quads, mannen), Diede de Groot en Aniek van Koot (tweede ronde enkelspel, vrouwen) 19.40 uur | Atletiek (m) Joël de Jong in de finale van de 100 meter (T63) 19.50 uur | Atletiek (m) Olivier Hendriks in de finale van de 100 meter (T64) 20.09 uur | Zwemmen (m/v) Finale 4x100 meter wisselslag gemengde estafette, eventueel met Nederland 21.30 uur | Rolstoelbasketbal (v) Nederland-Duitsland (derde groepsduel)

Tennis, heel veel tennis

Nadat tafeltennisser Jean Paul Montanus (MS7) zijn partij in de achtste finales heeft afgewerkt, starttijd 10.00 uur, kunnen vanaf 12.00 uur de Nederlandse tennisliefhebbers hun hart ophalen. Maar liefst zeven landgenoten komen vandaag in actie in het enkelspel en het mooie is, de meeste van die wedstrijden zijn live te zien bij de NOS.

De partijen van Ruben Spaargaren, Sam Schröder en Diede de Groot worden afgewerkt op Philippe-Chatrier en zijn achter elkaar live te zien op deze livestream. Niels Vink (eerste partij op Suzanne-Lenglen) en Aniek van Koot (derde partij) kun je hier live zien.

Paralympische Spelen bij de NOS De Paralympische Spelen duren tot en met zondag 8 september. Vrijwel alle wedstrijden met Nederlandse deelnemers zijn live te volgen via de streams op NOS.nl, in de NOS-app en via de NOS Live-app op je tv. Daarnaast wordt er ook elke dag op tv sport uitgezonden, vandaag zal dat gebeuren vanaf 10.15 uur. Waarbij je de gehele triatlon van Jetze Plat en Geert Schipper terug kunt kijken. Elke dag is er NOS Studio Para Parijs, een late night programma van ongeveer 50 minuten gepresenteerd door Eline de Zeeuw. Het programma is iedere avond te zien op NPO 3. Maandag is de uitzending op NPO 3 om 22.35 uur.

Zwemmers en sprinters gaan voor medailles

Naast al het tennisgeweld zijn er in de avond weer medaillekansen voor Nederland. Mocht de Nederlandse gemengde estafetteploeg zich in de ochtend plaatsen voor de 4x100 meter wisselslag-estafette, kunnen ze om 20.09 uur opgaan voor goud. Op zich geen gekke gedachte, want Nederland is wereldrecordhouder.

Over wereldrecordhouders gesproken. Joël de Jong, die eerder deze Spelen met een wereldrecord naar het goud sprong bij het verspringen, plaatste zich zondagavond soeverein voor de finale van de 100 meter sprint (T63). Zijn finale is maandagavond om 19.40 uur.

Tien minuten later komt Olivier Hendriks (T64) de baan op in zijn finale, ook op de 100 meter.

Reuters Joël de Jong (r) in actie in de series van de 100 meter

Tot slot sluiten we de avond af met de derde groepswedstrijd van de Nederlandse rolstoelbasketbalsters. Oranje neemt het in Parijs vanaf 21.30 uur op tegen Duitsland. Ronald van Dam en oud-international Marc van der Kuilen verzorgen het commentaar bij de livestream.

Op het moment dat Nederland in actie komt is de finale van het rolstoelrugbytoernooi waarschijnlijk al gespeeld. Om 19.30 uur nemen Japan en de Verenigde Staten het tegen elkaar op. En het belooft een kraker te worden, want Japan wist in de groepsfase maar net aan te winnen van de Amerikanen.

Ayolt Kloosterboer zal bij deze wedstrijd het commentaar verzorgen op de livestream.

Bekijk hieronder een reportage rondom de groepswedstrijd tussen de Verenigde Staten en Japan.

1:56 Murderball, rugby in een roelstoel, is beuken of gebeukt worden en dat levert spektakel op