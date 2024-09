Succesvolle dag rolstoeltennis: De Groot/Van Koot verder, Schröder/Vink naar finale

De Nederlandse rolstoeltennissers hadden een succesvolle dag op het gravel van Roland Garros. Van de zeven partijen waarin Nederlanders in actie kwamen, werden er vijf gewonnen.

Regerend paralymisch kampioenen Diede de Groot en Aniek van Koot wonnen hun kwartfinale in het dubbelspel overtuigend van de Japanse vrouwen Momoko Ohtani en Saki Takamuro: 6-4, 6-1. In de halve finale treffen ze het Chinese duo Li/Zhu.

Ook toonden Sam Schröder en Niels Vink aan waarom zij de favorieten zijn voor de paralympische titel in het dubbelspel voor mannen. Zonder enkele moeite plaatsten de Nederlandse titelhouders zich voor de finale door de Zuid-Afrikaanse Donald Ramphadi en Lucas Sithole eenvoudig te verslaan: 6-1, 6-1. Schröder en Vink spelen komende woensdag de finale.

Eerder op de dag slaagden Tom Egberink, Ruben Spaargaren en Maikel Scheffers er alle drie in om door te dringen tot de derde ronde van het enkeltoernooi bij de mannen.

Egberink vermorzelde de Chinees Dong Shunjiang (6-0, 6-0), Spaargaren versloeg de Chinees Ji Zhenxu (6-3, 6-4) en Scheffers had weinig moeite met de Oostenrijkse Nico Langmann (6-4, 6-1).

Na hun tweederondepartijen in het mannenenkelspel kwamen de drie tennissers ook nog in actie in het dubbelspel. Egberink en Scheffers versloegen het Britse duo Ben Bartram en Dahnon Ward (6-2, 7-5). Spaargaren speelt momenteel nog met Maarten ter Hofte tegen het Argentijnse koppel Ezequiel Casco en Gustavo Fernandez.