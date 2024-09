Rolstoeltennissers Schröder/Vink naar dubbelfinale, drietal door in enkelspel

Na hun tweederondepartijen in het mannenenkelspel komen de drie tennissers vandaag ook nog in actie in het dubbelspel. Egberink en Scheffers spelen later op de dag in de tweede ronde tegen het Britse duo Ben Bartram en Dahnon Ward. Spaargaren speelt met Maarten ter Hofte tegen het Argentijnse koppel Ezequiel Casco en Gustavo Fernandez.