Brand in olieraffinaderij Moskou: 'Lijkt grootste drone-aanval tot nu toe'

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Dit is denk ik wel de grootste drone-aanval op Rusland tot nu toe. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat die aanvallen alleen maar toenemen, omdat Oekraïne steeds meer drones maakt en ze kennelijk efficiënter inzet. Je ziet dat Rusland daar toch de nodige problemen door ondervindt, al hebben deze drones naar verluidt geen grote schade aangericht.

Deze aanval heeft het meeste invloed gehad op het vliegverkeer. Urenlang waren verschillende vliegvelden bij Moskou gesloten. Er werd niet uitgelegd waarom dat besluit was genomen, maar iedereen die het nieuws volgt had het wel door. Toch is het niet zo dat dit soort aanvallen tot grote onrust leiden hier. Beelden van drone-inslagen zijn bijna alleen maar op sociale media te zien. In nieuwsuitzendingen op tv wordt vooral informatie voorgelezen die instanties vrijgeven.

Dit keer werden wel korte fragmenten getoond, met het doel om te laten zien wat 'Oekraïense terroristen' hebben uitgevoerd. De meeste Russen merken in het dagelijks leven weinig of niets van de oorlogshandelingen. Alleen mensen in grensregio's als Koersk, waar geregeld het luchtalarm klinkt en beschietingen zijn en vanwaar al bijna 200.000 mensen zijn gevlucht, merken het aan den lijve."