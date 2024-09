Parijs vandaag: toch geen triatlon, wel tennis, boccia, baanwielrennen en atletiek

NOS Parijs vandaag: dag 4

Elke paralympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Vandaag dag 4.

Alle ogen in Parijs waren deze vroege zondagochtend gericht op de Seine. Want daar zouden vanaf 08.15 uur de triatleten te water gaan op jacht naar medailles. Zouden, inderdaad, want diep in de nacht werd besloten de triatlon een dag uit te stellen in verband met de waterkwaliteit van de Seine.

Jetze Plat, de grote favoriet voor paralympische goud, moet dus een volle dag wachten om voor titelprolongatie te gaan. Geert Schipper, Nico van der Burgt en Maurits Morsink zijn de andere Nederlandse para-triatleten die in Parijs meedoen.

Volle ochtend

Maar dat betekent niet dat er deze ochtend niks is om naar uit te kijken, want er komen nog tal van Nederlanders in actie. Zo komen Lisa Kruger (100 meter vrije slag) en Rogier Dorsman (100 meter rugslag) het paralympisch zwembad in voor de heats (vanaf 09.45 uur).

Daniël Perez speelt de kwartfinale in het paralympisch boccia-toernooi tegen de Indonesische Muhamad Syafa (om 10.30 uur). En ook meldt de donderdag nog paralympisch kampioen geworden Caroline Groot zich op de wielerbaan voor de kwalificatie op de 3.000 meter achtervolging (om 12.24 uur).

Deze Nederlanders komen zondag 1 september in actie 09.45 uur | Zwemmen (m/v) Lisa Kruger (S10) in heats 100 meter vrije slag & Rogier Dorsman (S11) in heats 100 meter rugslag. Finales zijn vanaf 17.50 uur 10.30 uur | Boccia (m) Daniël Perez-Muhamad Syafa (kwartfinales) 12.00 uur | Tennis (m/v/q) Tom Egberink, Ruben Spaargaren & Maikel Scheffers (enkelspel, mannen) en Bos/De Greef & De Groot/Van Koot (dubbelspel, vrouwen), Schroder/Vink (dubbelspel quads, mannen), Egberink/Scheffers & Spaargaren/Ter Hofte (dubbelspel, mannen) 12.24 uur | Baanwielrennen (v) Caroline Groot (C5) in kwalificatie op 3.000 meter achtervolging. Finale is vanaf 14.41 uur 18.15 uur | Rolstoelbasketbal (m) Nederland-Spanje (derde groepsduel) 19.00 uur | Atletiek (m) Joël de Jong (T63) en Olivier Hendriks (T64) in heats van 100 meter

Op het gravel van Roland Garros ook veel oranje: vanaf 12.00 uur melden een hele rits Nederlanders zich op de baan. Eerst tennissen Tom Egberink, Ruben Spaargaren en Maikel Scheffers hun partijen in de tweede ronde van het enkelspel.

Jinte Bos en Lizzy de Greef spelen in de kwartfinale van het vrouwendubbelspel, net als Diede de Groot en Aniek van Koot. Ook komen Sam Schroder en Niels Vink in actie bij het dubbelen voor quads.

En nadat Egberink en Scheffers eerst al hun duels in het enkelspel hebben gespeeld spelen ze later op de dag ook nog samen hun dubbelpartij in de tweede ronde. Dat geldt ook voor Spaargaren, samen met Maarten ter Hofte.

Avondje basketbal en atletiek

Het avondprogramma is ook niet verkeerd. Na de afdroging op zaterdag tegen de Verenigde Staten gaan de rolstoelbasketballers tegen Spanje op zoek naar eerherstel (om 18.15 uur) in het derde en laatste groepsduel.

En de avond eindigt op de atletiekbaan met Joël de Jong en Olivier Hendriks die in hun verschillende klassen de baan op komen voor de heats op de 100 meter.

Paralympische Spelen bij de NOS De Paralympische Spelen duren tot en met zondag 8 september. Vrijwel alle wedstrijden met Nederlandse deelnemers zijn live te volgen via de streams op NOS.nl, in de NOS-app en via de NOS Live-app op je tv. Daarnaast wordt er ook elke dag op tv live sport uitgezonden, vandaag zal dat gebeuren in Studio Sport vanaf 13.12 uur. Elke dag is er NOS Studio Para Parijs, een late night programma van ongeveer 50 minuten gepresenteerd door Eline de Zeeuw. Het programma is de eerste vier avonden te zien op NPO 1 en vervolgens op NPO 3. Zondag is de uitzending op NPO 1 om 22.10 uur.