Reuters Joël de Jong

NOS Sport • vandaag, 21:48 Verspringer De Jong zweeft met wereldrecord naar paralympische titel, brons Mbuyamba

Na het paralympisch verspringgoud van Fleur Jong heeft Joël de Jong op indrukwekkende wijze ook goud gewonnen bij het verspringen op de Spelen van Parijs. De 22-jarige Nederlander sprong in de finale een wereldrecord van 7.68 meter en hield daarmee Daniel Wagner uit Denemarken (7.39 meter) achter zich.

Brons ging knap naar de andere Nederlandse verspringer in de finale Noah Mbuyamba, die met 7.01 een persoonlijk record sprong.

Het goud van De Jong is de zesde gouden medaille van de Nederlandse paralympische ploeg in Parijs, nadat eerder al titels werden behaald in het baanwielrennen en het zwemmen.

Reuters De Jong en Mbuyamba winnen goud en brons in het verspringen

De Jong, bij wie in 2007 zijn linkerbeen werd geamputeerd wegens botkanker, doet voor de tweede keer mee aan de Paralympische Spelen en heeft zich de afgelopen jaren gestaag verbeterd. Op de Spelen van Tokio eindigde hij in 2021 als zesde met een sprong van 6.41 meter. Op de WK van 2023 pakte De Jong brons (6.92 meter) en begin 2024 pakte hij WK-zilver (7.04 meter).

In juli van dit jaar toonde De Jong, die pas sinds 2016 met een blade rent, dat hij in grootse vorm verkeerde, toen hij in Leverkusen een wereldrecord sprong in de categorie T63. Hij sprong 7.67 meter ver. In het Stade de France sprong hij nog een centimeter verder.

Getty De Jong zweeft naar paralympisch goud

De Duitse regerend wereldkampioen Léon Schäfer, een van de grote concurrenten van De Jong, kwam er niet aan te pas in de finale en eindigde als vierde met een sprong van 6.93 meter.

Schäfer zag dat Mbuyamba, eerder dit jaar nog winnaar van WK-brons, er met het brons vandoor ging. Profvoetballen worden, zoals zijn broertje Xavier Mbuyamba bij FC Volendam, was altijd zijn grote droom, maar daar kwam abrupt verandering in toen hij een aantal jaar geleden op vakantie zijn been verloor na een scooterongeluk en medisch falen dat daarop volgde. In het atletiek vond hij een nieuwe uitdaging.

Voor Mbuyamba zijn de Paralympische Spelen voor bij, maar De Jong komt ook nog in actie op de 100 meter. De series van de sprintafstand, waarop hij in 2023 wereldkampioen werd, vinden zondagavond plaats.

De classificaties van para-atletiek uitgelegd De verschillende onderdelen van het para-atletiek worden aangeduid met een code. Deze bestaat uit een letter, gevolgd door een getal, waarbij het getal bestaat uit twee cijfers. Letter: T (= Track) of F (= Field) Getal: Eerste cijfer (tientallen): 1 = visuele beperking

2 = verstandelijke beperking

3 = coördinatiestoornis (staand of zittend)

4 = kleine gestalte, amputatie of ledemaatafwijking

5 = rolstoel (race of worp)

6 = onderste ledemaat concurreert met prothese. Het tweede cijfer in de classificatie verwijst naar de specifieke beperking binnen de bredere categorie die door het eerste cijfer wordt aangeduid. Waarbij geldt hoe lager het cijfer hoe groter de beperking. Een voorbeeld: bij T/F40-41 hebben we te maken met atleten met een dwerggroei. T42-44 verwijst naar atleten met beenamputaties of beenfunctiestoornissen, waarbij het tweede cijfer verdere onderscheidingen maakt tussen de niveaus van beperking.