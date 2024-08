Bus kantelt in Mississippi: zeven doden en tientallen gewonden

In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeven mensen omgekomen en tientallen anderen gewond geraakt nadat een bus op de snelweg was gekanteld.

Zes passagiers werden ter plekke dood verklaard en de zevende overleed later in het ziekenhuis. De bus reed richting het westen en verliet een snelweg nabij Bovina, in Warren County. Volgens de snelwegpolitie sloeg de bus bij het verlaten van de snelweg om. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken.