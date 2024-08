Rolstoelbasketballers niet opgewassen tegen regerend kampioen Amerika

NOS Rolstoelbasketballer Mendel Op den Orth

De Nederlandse rolstoelbasketballers hebben bij de Paralympische Spelen in Parijs een kansloze nederlaag geleden tegen de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Cees van Rootselaar ging in de Bercy Arena met 34-60 onderuit.

Oranje had de eerste groepswedstrijd gewonnen van Australië, maar tegen de VS, dat regerend wereld- en paralympisch kampioen is, zat een zege er geen moment in.

Veel missers in eerste kwart

Frank de Jong opende de score voor Nederland tegen de VS, maar daarna stond het vizier van de Nederlanders niet meer op scherp. In het eerste kwart gingen slechts twee van de vijftien schoten raak. Bij de Amerikanen viel wel veel goed, waardoor de achterstand van Oranje na de eerste tien minuten al groot was: 4-17.

In het tweede kwart herpakte Nederland, en vooral Mendel op den Orth, zich. Op den Orth wist in het eerste kwart geen enkel punt te scoren, maar was in het vervolg wel op dreef en kon in het tweede kwart vijftien punten bijschrijven.

Hoe werkt het classificatiesysteem van het rolstoelbasketbal? Rolstoelbasketballers worden geclassificeerd op basis van hun handicap. Elke speler krijgt een score tussen 1 (zwaarste handicap) en 4,5 (lichtste handicap). Het totale aantal punten van de vijf spelers op het veld mag niet hoger zijn dan 14. Hierdoor staat er altijd een mix van hoge, midden, en lage punters op het veld. Lagepunters (1 en 1,5) zitten vaak lager in de stoel met een hogere rugleuning, terwijl hogepunters (4 en 4,5) meestal de centers zijn, hoog in de stoel met een zeer lage rugleuning. Dit puntensysteem zorgt ervoor dat teams eerlijk worden samengesteld, waardoor de sport toegankelijk blijft voor sporters met verschillende handicaps.

De 28-jarige Op den Orth ging in het derde kwart vrolijk verder met scoren en maakte eigenhandig de achterstand op de Verenigde Staten een flink stuk kleiner. Maar in het vierde kwart pakte Amerika het initiatief terug en bezorgde het Oranje toch een ruime nederlaag.

Nu tegen Spanje

De derde en laatste groepswedstrijd van de Nederlandse mannen staat zondag om 18.15 uur op het programma. Dan is Spanje de tegenstander.

Het gaat in de groepsfase niet om plaatsing voor de kwartfinales, want alle landen (acht in totaal) zijn daar bij voorbaat al zeker van. Wel is het op papier beter om als tweede te eindigen in de poule, want dan is in de volgende ronde de nummer drie van de andere poule de tegenstander. Als Nederland als derde eindigt, moet het tegen de nummer twee van de andere poule.

De Nederlandse vrouwenploeg neemt het om 18.15 uur net als de mannen op tegen de Verenigde Staten. Die wedstrijd is ook te volgen via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app.