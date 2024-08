Rolstoeltennissters De Groot en Van Koot probleemloos door in enkelspel Parijs

In de tweede ronde treft De Groot de winnaar van het duel tussen de Israëlische Maayan Zikri (ITF-25) en de Marokkaanse Najwa Awane (ITF-30). Van Koot stuit op de Japanse Manami Tanaka, de nummer twaalf van de wereldranglijst, of de Thaise Sakhorn Khanthasit (ITF-24).

In Parijs kijkt iedereen naar rolstoeltennisster De Groot, maar concurrentie is gegroeid

Van Koot (34 jaar) pakte al twee keer in haar carrière paralympisch zilver: in 2012 en 2016.

Samen in het dubbelspel

De Groot en Van Koot vormen in het dubbelspel een duo. Dat was ook drie jaar geleden in Tokio het geval. Toen pakten De Groot en Van Koot goud in het dubbelspel.

Het Nederlandse duo, dat als eerste geplaatst is dit toernooi, had in de eerste ronde een bye en komt dus in de kwartfinales voor het eerst in actie. Momoke Ohtani en Saki Takamuro uit Japan zijn daarin de tegenstanders. Wanneer die wedstrijd op het programma staat, is nog niet bekend.