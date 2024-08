Reuters Max Verstappen in actie in Monza

NOS Sport • vandaag, 13:38 Mercedes domineert in derde training Monza, Verstappen zet zesde tijd neer

Max Verstappen heeft in Monza in de derde vrije training de zesde tijd neergezet. Lewis Hamilton was de snelste en zijn Mercedes-teamgenoot George Russell reed de tweede tijd.

De kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix is om 16.00 uur. Die is in Monza erg belangrijk, inhalen is op het krappe en uiterst snelle circuit niet eenvoudig.

Verstappen had ook vandaag wat problemen met zijn auto. Hij zei over de boordradio dat insturen bij bochten op lage of middelhoge snelheid bijna niet te doen was.

Vorige week worstelde de regerend wereldkampioen in Zandvoort het hele weekend met zijn wagen. Lando Norris, die nu de vijfde tijd neerzette, won toen met overmacht.

Verstappen gisteren snelste

Tijdens de eerste en tweede training hadden de coureurs het erg moeilijk met de baan. Ook Verstappen schatte regelmatig een rempunt of een bocht verkeerd in. De nieuw geasfalteerde baan en de daarmee veranderde rempunten, zorgden bij veel rijders voor problemen.

Toch was het Verstappen die de snelste was in de eerste vrije training. In de tweede sessie noteerde hij slechts de veertiende tijd. Hij bereidde vooral zijn race voor en deed geen kwalificatiesimulatie.

