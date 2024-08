Getty Images Fleur Jong prolongeert verspringtitel in Parijs

NOS Sport • vandaag, 13:23 Oppermachtige Jong prolongeert paralympische verspringtitel, zilver Van Gansewinkel

Fleur Jong heeft op de Paralympische Spelen in Parijs haar titel bij het verspringen geprolongeerd. In een volgepakt Stade de France sprong Jong met een afstand van 6,53 meter met overmacht naar het goud in de T62/64-klasse

Het zilver was voor Marlène van Gansewinkel, die 5,87 sprong. De Amerikaanse Beatriz Hatz pakte het brons met 5,38 meter.

Vliegende start

Al bij haar eerste poging vloog Jong veruit het verst van het veld: 6,20 meter. Daarmee overtrof ze de afstand waarmee ze goud won in Tokio (6,16 meter). Jong leek de smaak te pakken te hebben en sprong met haar tweede sprong al naar 6,52.

Zo goed als ze begon, sloot ze ook af; in haar laatste poging sprong ze nog eens een centimeter verder: 6,53 meter.

Bekijk hieronder de gouden sprong van Jong in Parijs:

1:33 Jong verslaat verspringconcurrentie met overmacht in Parijs

Van Gansewinkel kende eveneens een voortreffelijke start, zij opende in de verspringfinale met een persoonlijk record: 5,87 meter. Wat naderhand al genoeg bleek voor het zilver.

De debuterende Kiki Hendriks kwam in de verspringfinale in haar eerste poging tot 5,19 meter. Zo kleurde het virtuele podium na de eerste poging helemaal oranje.

Hatz gooide halverwege de wedstrijd echter roet in het eten en sprong in haar derde poging met 5,38 over Hendriks heen naar het brons. Met haar laatste sprong wist Hendriks die afstand niet te overtreffen.

De classificaties van para-atletiek uitgelegd De verschillende onderdelen van het para-atletiek worden aangeduid met een code. Deze bestaat uit een letter, gevolgd door een getal, waarbij het getal bestaat uit twee cijfers. Letter: T (=Track) of F (=Field) Getal:

Eerste component (tientallen):

1 = visuele beperking

2 = verstandelijke beperking

3 = coördinatiestoornis (staand of zittend)

4 = kleine gestalte, amputatie of ledemaatafwijking

5 = rolstoel (race of worp)

6 = onderste ledemaat, sport met prothese. Het tweede cijfer in de classificatie verwijst naar de specifieke beperking binnen de bredere categorie die door het eerste cijfer wordt aangeduid. Waarbij geldt hoe lager het cijfer hoe groter de beperking.

De 28-jarige Jong kende een uitstekende aanloop naar de Spelen. In mei van dit jaar prolongeerde ze haar wereldtitel in Japan door naar 6,53 meter te springen. Daarmee liet ze de concurrentie ver achter zich. Van Gansewinkel sprong op de WK naar het zilver met een afstand van 5,45 meter.

Jong aast op meer

Als het aan Jong ligt is haar gouden medaille in Parijs de eerste van twee. Op vrijdag 6 september staat de atlete aan de start van de finale van de 100 meter. Afgelopen juni sprintte Jong op het NK in haar klasse (T62) naar 12,35, waarmee ze haar eigen wereldrecord (van 12,40) verbeterde.

Maar de regerend paralympisch kampioen op dat onderdeel is haar landgenote Van Gansewinkel. In 2021 in Tokio wist Van Gansewinkel drie medailles te veroveren, ze won zowel het goud op de 100 meter als de 200 meter en pakte het brons bij het verspringen.

Jong kwam in Tokio op de 100 meter niet verder dan een vierde plek.