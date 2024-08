EPA Archieffoto van een Amerikaanse militair

NOS Nieuws • vandaag, 08:24 Zeven militairen VS gewond bij aanval op IS in Irak

Het Amerikaanse leger heeft met bondgenoten in Irak een aanval uitgevoerd op terreurorganisatie Islamitische Staat. Bij die actie zijn zeker zeven militairen van de VS gewond geraakt, zeggen functionarissen tegen AP. Het leger meldt dat vijftien IS-strijders zijn gedood.

Volgens de verklaring van US Central Command is er geen indicatie voor burgerslachtoffers. De aanval werd uitgevoerd in het westen van Irak. De IS-militanten hadden "talloze wapens, granaten, en zelfmoordgordels", aldus het leger. Er zouden meerdere IS-kopstukken zijn gedood.

'Gewonden niet in levensgevaar'

Het Pentagon heeft geen informatie gegeven over de gewonde militairen. Geen van hen verkeert in levensgevaar, zegt een anonieme functionaris tegen AP. Twee militairen zouden door een val gewond zijn geraakt.

Islamitische Staat is nog altijd actief in Irak en Syrië. Het aantal aanslagen is de afgelopen tijd fors toegenomen.

Tien jaar geleden, in juni 2014, riep IS een 'kalifaat' uit in grote delen van Syrië en Irak. De terreurbeweging heerste op haar hoogtepunt over een gebied half zo groot als het Verenigd Koninkrijk. Een militaire coalitie onder leiding van de VS heeft IS verdreven uit dit gebied, maar restanten van de militie blijven actief.