Vrouw steekt vijf mensen neer in bus in Duitsland, drie ernstig gewonden

In de Duitse plaats Siegen tussen Dortmund en Frankfurt heeft een 32-jarige vrouw vijf mensen neergestoken. Drie van hen raakten ernstig gewond, meldt de politie. De vrouw is aangehouden.

De steekpartij vond plaats rond 19.40 uur in een bus in Siegen die onderweg was naar een festival in de stad. Volgens de politie zaten er minimaal veertig andere passagiers in de bus tijdens het incident. Na de arrestatie van de vrouw was er geen dreiging meer, aldus de politie.