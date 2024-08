European Para Championships Daniel Perez

NOS Sport • vandaag, 21:35 Bocciaspeler Perez begint Spelen met nipte zege, Van Engelen ook naar kwartfinales

Daniel Perez is de Paralympische Spelen van Parijs goed begonnen. De bocciaspeler won zijn eerste wedstrijd met 6-5 en is daardoor al zeker van de kwartfinales. Chantal van Engelen leed vrijdagavond een nederlaag, maar is desondanks ook een ronde verder.

De 37-jarige Perez geldt als kopman van de Nederlandse bocciaploeg. Hij zorgde acht jaar geleden in Rio de Janeiro voor een primeur door de eerste paralympische Nederlandse bocciamedaille te veroveren. Destijds pakte Perez zilver. Vier jaar later werd Perez in de kwartfinales uitgeschakeld.

In Parijs moest Perez het in zijn eerste poulewedstrijd opnemen tegen Jose Oliveira en de Nederlander had het moeilijk tegen de Braziliaan. Het eerste end won Perez met 1-0, maar in het tweede end sloeg Oliveira hard toe. De 47-jarige Oliveira, die drie jaar geleden in Tokio brons won, pakte dat end met 5-0, wat tot grote vreugde leidde.

Maar Perez gaf zich zeker nog niet gewonnen. Hij knokte zich terug en won het derde end met 3-0, waardoor hij met een 5-4 achterstand het laatste end in ging.

Wat is boccia? In de basis heeft boccia veel weg van jeu de boules, maar er zijn ook verschillen. Boccia is een binnensport, de ballen zijn zachter dan bij jeu de boules en het wordt gespeeld door mensen met een handicap. Vaak is die handicap cerebrale parese, maar ook Duchenne en andere spierverzwakkende handicaps komen voor. Eerst wordt de witte bal (de jack) het speelveld in gegooid. Daar moeten de spelers de andere ballen zo dicht mogelijk in de buurt proberen te krijgen. Er wordt met twee kleuren ballen gegooid: rood en blauw. Degene met de rode ballen begint altijd. Je blijft aan de beurt totdat een van jouw ballen dichter bij de jack ligt dan de tegenstander. Het aantal ballen dat dichter bij de jack ligt dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenstander, is het aantal punten dat je verdient in een end. In totaal heeft een speler zes ballen in een end. Bij de individuele onderdelen, waarbij het één tegen één is, worden er vier ends gespeeld. Bij teamonderdelen worden er zes ends gespeeld.

De spanning was om te snijden in de hal, waar tijdens de Olympische Spelen de volleybalwedstrijden werden gespeeld. Perez had zijn zenuwen het beste onder controle, won het end met 2-0 en daarmee de wedstrijd met 6-5.

Perez speelt zaterdag om 12.50 uur nog zijn tweede poulewedstrijd, tegen de Brit David Smith, maar kan de kwartfinales al niet meer ontgaan.

Van Engelen verliest

Van Engelen was al voorafgaand aan haar tweede paralympische duel zeker van de kwartfinales, omdat ze haar eerste wedstrijd had gewonnen. Maar de 24-jarige Van Engelen kon haar zege tegen Vivien Nagy een dag later geen succesvol vervolg geven.

Ze moest in de Indonesische Gischa Zayana haar meerdere erkennen. Tegen de kampioene van de ASEAN Para Games, een tweejaarlijks evenement voor gehandicapte atleten uit Zuidoost-Azië, was ze niet opgewassen. Van Engelen, regerend Europees kampioene, verloor met liefst 9-1.

Van Engelen is daardoor als tweede geëindigd in haar poule, achter Zayana, en speelt zaterdagavond om 19.35 uur in de kwartfinales tegen de Koreaanse Jeong Soyeong.