Getty Images Maarten ter Hofte

NOS Sport • vandaag, 16:24 Rolstoeltennisser Ter Hofte bij paralympisch debuut onderuit tegen ervaren Fransman

Maarten ter Hofte heeft bij zijn paralympisch debuut verloren van de Fransman Frederic Cattaneo. De Nederlandse rolstoeltennisser ging in Parijs in de eerste ronde met 4-6, 2-6 onderuit.

De 20-jarige Ter Hofte, die zich op het nippertje wist te plaatsen voor de Paralympische Spelen, stuitte in de Franse hoofdstad op de 25 jaar oudere Cattaneo, die al aan zijn vierde Spelen bezig is.

De strijd tussen de jonge Nederlander en de ervaren Fransman ging in de eerste set behoorlijk gelijk op. Beiden hadden moeite hun eigen servicegames te winnen. Pas in de zesde game werd de reeks breaks doorbroken en het was Cattaneo die voor het eerst zijn servicegames binnen te slepen.

Terug knokken

Ter Hofte volgde zijn voorbeeld en knokte zich terug tot 4-4, maar het was uiteindelijk toch Cattaneo die de eerste set won.

De Nederlander herpakte zich, waardoor het ook in het begin van de tweede set weer een spannende strijd was, maar na 2-2 was zijn verzet gebroken. Ter Hofte pakte geen game meer en verloor de set met 6-2.

Ruben Spaargaren, Tom Egberink en Maikel Scheffers zitten nog wel in het enkeltoernooi bij de mannen. Zij hadden alle drie een bye in de eerste ronde en komen pas in de tweede ronde voor het eerst in actie.

In het damesdubbelspel wist het Nederlandse duo Jinte Bos/Lizzy de Greef door te dringen tot de kwartfinales. Zij versloegen het Britse duo Abbie Breakwell/Lucy Shuker met 6-2, 6-4.

Diede de Groot en Aniek van Koot waren al zeker van een kwartfinaleplaats, omdat zij een bye hadden in de eerste ronde.