Drukte op snelwegen rond Utrecht, 'vergelijkbaar met vorige week'

Zoals verwacht is het vandaag opnieuw druk op de wegen rond Utrecht vanwege de afsluiting van de A2 tussen de knooppunten Oudenrijn en Everdingen. Vooral op de A27 in zuidelijke richting loopt het al vanaf de ochtend vast.

"Ook op de A2, vlak voor de afsluiting, zie ik al een file staan", zegt Tim Schaap van de ANWB. "En ook in Nieuwegein zelf zie ik wat rode streepjes verschijnen." Ook proberen veel mensen het binnendoor, via de N212 tussen Vinkeveen en Woerden.

Nieuwegein en Rijkswaterstaat hebben maatregelen genomen na de chaos van het eerste weekend. Zo zijn de verkeerslichten in Nieuwegein anders afgesteld "om het verkeer wat af te remmen", zegt omgevingsmanager Melanie Goemans van Rijkswaterstaat in het Radio 1 Journaal. "Daardoor worden ze wat minder populair in de navigatiesystemen."