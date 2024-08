Nederlandse rolstoelbasketbalsters ruim langs Japan op Spelen

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters zijn de Paralympische Spelen voortvarend begonnen met een ruime zege op Japan. In Parijs won de paralympisch kampioen van Tokio het groepsduel met 87-34.

Nederland begon het eerste kwart heel sterk en overklaste Japan door een 29-7 voorsprong te nemen. Vooral het hoge schotpercentage van Oranje in de eerste twee kwarten bleek een belangrijke basis voor een ruime voorsprong.

Bo Kramer was de uitblinker aan Nederlandse kant. Met onder meer 25 punten van haar sloten beide ploegen de eerste helft af met een 51-16 tussenstand.

Oranje verslapt

Japan, de nummer zes van de Spelen in Tokio, kon Oranje in het derde kwart enigszins bijbenen. Dat kwam ook omdat de Nederlandse ploeg zelf verslapte en wat slordiger begon te spelen. Nederland won het kwart wel met 12-4.

In het vierde kwart stelde Nederland weer orde op zaken en liep het mede dankzij een sterk spelende Mariska Beijer, die topscorer werd met 28 punten, uiteindelijk uit naar 87-34.

Wel was er vlak voor tijd een hachelijk moment met de Japanse Chihiro Kitada, die in botsing kwam met Beijer. Kitada moest per brancard van het veld vervoerd worden en kon niet meer verder.