Track88 Vlammen komen uit het dak in Roermond

NOS Nieuws • vandaag, 05:43 Autobrand slaat over op huis in Roermond, brandweer vermoedt brandstichting

In Roermond woedt een grote brand in een woonhuis. De vlammen komen uit het dak. De politie gaat uit van opzet: het vuur is waarschijnlijk aangestoken bij auto's die voor het huis geparkeerd stonden.

Het is niet duidelijk of er mensen aanwezig waren in het huis. De brandweer probeert daar nu duidelijkheid over te krijgen.

Gisteren waren er ook meerdere autobranden in Roermond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de branden van vannacht en die van gisteren.