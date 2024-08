Getty Giovanni van Bronckhorst overziet zijn troepen in het duel van Besiktas met Lugano.

NOS Voetbal • vandaag, 00:18 Primeur Wales en Noord-Ierland in Conference League, opluchting Van Bronckhorst en Jansen

Giovanni van Bronckhorst heeft zich met Besiktas geplaatst voor de hoofdfase van de Europa League. Na een spectaculaire 3-3 in Zwitserland, had zijn Turkse club het ook in Istanbul een uur lang moeilijk met Lugano.

Nadat de Zwitsers via Shkelqim Vladi op 1-1 waren gekomen en Van Bronckhorst een gele kaart had gekregen, schrok zijn ploeg alsnog wakker. Met drie doelpunten in zes minuten (Gedson Fernandes, Rafa en de tweede van Ciro Immobile) walste Besiktas over Lugano heen. Invaller Salih Uçan maakte er in blessuretijd nog 5-1 van.

Ook collega-coach Pascal Jansen plaatste zich met Ferencvaros voor het hoofdtoernooi van de Europa League, zij het met de hakken over de sloot. Tegen Borac Banja Luka, de kampioen van Bosnië-Herzegovina, speelde zijn ploeg net als vorige week doelpuntloos gelijk.

In de verlenging dacht Borac aan het langste eind te trekken, maar Ferencvaros sleepte dankzij een penalty toch nog een strafschoppenserie uit de strijd.

AFP Pascal Jansen met assistent Denny Landzaat op de bank van Ferencvaros voor het duel met Borac Banja Luka.

Ondanks een misser van Philippe Rommens hield de Hongaarse kampioen de zenuwen het beste in bedwang. Behalve Rommens stonden nog drie oud-eredivisionisten op het veld in Banja Luka: Mats Knoester en Virgil Misidjan bij Ferencvaros en Bart Meijers bij Borac.

Primeur voor Wales en Noord-Ierland

Een niveau lager zorgde The New Saints voor een primeur. De club, die overigens in het Engelse Oswestry speelt, is de eerste club uit de voetbalcompetitie van Wales in de groepsfase van een Europese competitie.

The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club (Clwb Pêl-droed y Seintiau Newydd in het Welsh), zoals de officiële naam van de club luidt, werd in 15 van 20 laatste jaargangen van de Premier League van Wales kampioen.

Sinds 2001 komt de club uit in de voorronden van de Europese competities, maar nooit slaagde de club erin het hoofdtoernooi te bereiken. Ook dit seizoen zag het er niet rooskleurig uit.

Pro Shots The New Saints vieren de plaatsing voor de hoofdfase

Na nederlagen in de voorronden van de Champions League en de Europa League kreeg TNS (wat weer afgeleid is van het bedrijf Total Network Solutions dat de club in 1996 overnam) een kans in de play-offs van de Conference League.

Het Litouwse Panevezys, met Jeffrey Sarpong (onder meer oud-Ajax en NAC), werd daarin verslagen. Na de 3-0 in Litouwen volstond een gelijkspel (0-0) in Oswestry voor de historische kwalificatie.

Curieus genoeg ligt Oswestry trouwens in het Engelse graafschap Shropshire, op 8 kilometer van de grens met Wales.

Havenratten verslaan rode dwergen

Ook het Noord-Ierse Larne mag zich voor het eerst melden in de hoofdfase van de Conference League. De club uit de kleine havenplaats Larne, bijgenaamd 'The Harbour Rats', zette Lincoln Red Imps uit Gibraltar de voet dwars.

Na een 2-1 zege voor de thuisclub in Gibraltar werd het vanavond 3-1 voor Larne. De Schot Andrew Ryan was de gevierde man bij de Noord-Ieren: hij maakte alle drie de treffers.

Overigens was Lincoln Red Imps zowel The New Saints als Larne voor. De club uit Gibraltar speelde twee jaar geleden al in de groepsfase van de Conference League.

Spreken van een Europese primeur zou niet correct zijn trouwens. In het verleden speelden clubs uit Wales en Noord-Ierland regelmatig in de hoofdtoernooien van de Europa Cup I, II en III. Sinds de invoering van kwalificaties en groepsfasen kwam dat echter niet meer voor.

Fiorentina met schrik vrij

Fiorentina, de verliezend finalist van de vorige twee edities van de Conference League, kwam met de schrik vrij. Tegen het Hongaarse Puskas Akademia eindigde de Italiaanse club van Sofyan Amrabat de verlenging met negen man, maar plaatste het zich na strafschoppen ternauwernood toch voor de hoofdfase.

Ook Chelsea maakte een slechte beurt in Zwitserland, waar het smadelijk verloor van het Zwitserse Servette. De 2-1 zege in Geneve was echter niet genoeg voor een stunt. Op Stamford Bridge was het immers 2-0 geworden.

AFP De spelers van Chelsea bedanken de meegereisde fans ondanks de nederlaag tegen Servette.

Trabzonspor ging wel onderuit tegen een Zwitserse tegenstander. De Turkse topclub, twee jaar geleden nog landskampioen, speelde thuis met 1-1 gelijk Zwitserse Sankt-Gallen.

Omdat het een week geleden 0-0 was geworden moesten strafschoppen de beslissing brengen. De eerste strafschop werd nog benut door voormalig Ajacied Stefano Denswil, maar daarna ging Trabzonspor toch ten onder.

Panathinaikos schakelt Lens uit

Panathinaikos, dat twee weken geleden pas na een eindeloze strafschoppenserie boog voor Ajax, plaatste zich ook voor de hoofdfase van de Conference League.

De Grieken verloren de heenwedstrijd met Lens - vorig jaar nog actief in de Champions League - met 2-1, maar wisten dat om te buigen met een 2-0 zege in Athene.

De bevrijdende treffer werd - net als eerder in Amsterdam - vlak voor tijd gemaakt door Tetê.