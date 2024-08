AFP

NOS Sport • vandaag, 22:16 Swiatek na slordige eerste ronde nu wel overtuigend door in US Open

Iga Swiatek heeft zich eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van de US Open door Ena Shibahara, de nummer 217 van de wereld, met overtuigende cijfers te verslaan. De mondiale nummer een, die het toernooi in New York in 2022 won, walste in een uur over de Japanse qualifier heen: 6-0, 6-1.

De 23-jarige Swiatek, een van de topfavorieten voor de eindzege, had in de eerste ronde nog moeite om haar vorm te vinden en maakte 41 onnodige fouten.

Shibahara, die vooral bekendstaat als dubbelspecialiste, besloot haar geluk te beproeven in het enkelspel in New York. Ze haalde de finale in het vrouwendubbel op de Australian Open in 2023 en won het gemengd dubbel op Roland Garros in 2022, samen met de Nederlander Wesley Koolhof.

In de tweede ronde op de US Open kreeg Shibahara echter meteen een zware tegenstander voorgeschoteld. De Poolse bleek duidelijk te sterk en stond de in Californië geboren Shibahara slechts één game toe in de tweede set, een game die Shibahara uitbundig vierde met het publiek.

Paolini door na opgave

Jasmine Paolini, die het afgelopen jaar snel is doorgestoten naar de top, plaatste zich wel heel eenvoudig voor de derde ronde van de US Open. Haar tegenstander, Karolína Plísková, moest al na drie punten opgeven met een voetblessuer.