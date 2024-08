NH Media De familieachtbaan is gesloten

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 17:47 Kind (4) valt uit kermisattractie Alkmaar, NVWA doet onderzoek

Een kind van 4 is gisteren gewond geraakt na een val uit een kinderachtbaan op de kermis in Alkmaar, meldt regionale omroep NH. De attractie is tijdelijk dicht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar het incident.

Na onderzoek moet blijken of de attractie veilig genoeg is om weer open te gaan, aldus wethouder Christian Schouten in een verklaring. "We hebben contact met de familie die vanzelfsprekend erg geschrokken is van het voorval. Voor alle betrokkenen is dit natuurlijk een nare situatie", aldus Schouten.

De exploitant van de kermisattractie staat volgens de gemeente achter het besluit de achtbaan tijdelijk te sluiten. De eigenaar wil verder zelf niet op het voorval reageren.

Drie meter

Volgens een ooggetuige viel het kind in een bocht uit het karretje. De jongen zou vervolgens van zo'n 3 meter hoogte naar beneden zijn gevallen. "De uitbater heeft hem ertussenuit gehaald en teruggebracht naar zijn moeder die in blinde paniek was", zegt de man tegen de omroep.

Het is onbekend hoe het nu met de jongen gaat.