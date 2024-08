ANP De Amsterdamse rechtbank waar de zaak dient

NOS Nieuws • vandaag, 15:26 Justitie verdedigt inzet kroongetuige in nieuwe liquidatiezaak

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag de inzet van een nieuwe kroongetuige verdedigd. In de rechtbank in Amsterdam begon een zaak over twee liquidaties en ander geweld. Een van de verdachten heeft openheid van zaken gegeven in ruil voor strafvermindering.

Het OM erkende dat het gebruik van zulke kroongetuigen gevoelig ligt. Sinds het Marengo-proces is duidelijk dat het middel enorme veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen. Tijdens het proces werden drie mensen uit de omgeving van de kroongetuige vermoord, onder wie zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

Toch vindt het OM de inzet van kroongetuigen belangrijk. "Zonder dit opsporingsmiddel blijven sommige zware misdrijven onopgelost en blijven sommige criminele kopstukken buiten bereik", zei de officier van justitie. Volgens haar zijn de verklaringen van de nieuwe kroongetuige gecontroleerd en blijken ze te kloppen.

Conflict

De kroongetuige in deze zaak hoorde zelf bij een groepje dat liquidaties en beschietingen uitvoerde. De 29-jarige Dominique K. wees bij de politie zijn medeverdachten aan, van wie er nu drie zijn aangehouden.

Het OM verdenkt de mannen van twee moorden in 2020, waaronder een vergissing. De liquidaties vonden plaats in Rotterdam en Amsterdam. Daarnaast zouden voorbereidingen zijn getroffen voor nog een derde moord in Rotterdam en werd een club beschoten in Amsterdam.

Veel geweld heeft volgens het OM vermoedelijk te maken met een conflict tussen criminele kopstukken Roger P. (alias 'Piet Costa') en Ali D., die hem zou hebben bestolen. De verdachten die vandaag terechtstonden, hoorden bij de groep van Ali D. en zouden het gemunt hebben op leden uit de organisatie van Costa.

Vogelkooi

Voor hij kroongetuige werd, kwam verdachte Dominique K. in de gevangenis uitgerekend naast Piet Costa terecht. Die herkende hem meteen als een van zijn vijanden en sommeerde hem alles wat hij wist te vertellen aan de politie, in de hoop daarmee zijn rivaal Ali D. te raken.

Bewijs hiervoor vond de politie terug in brieven, die versnipperd op de bodem van een vogelkooitje lagen in de cel van Piet Costa. Volgens het OM was het overigens toeval dat de twee bij elkaar in de gevangenis belandden.

Advocaat Sander Janssen, die een van de andere verdachten bijstaat, heeft twijfels bij de manier waarop de kroongetuigendeal tot stand is gekomen. Hij wil weten of Dominique K. "onder dreiging" verklaringen heeft afgelegd.

In de gevangenis ging ook het gerucht dat Piet Costa een flink geldbedrag zou hebben geboden aan Dominique K. om kroongetuige te worden. Volgens het OM is daar niets van gebleken, maar Janssen wil daar meer zekerheid over.

Meer misdrijven

Het OM vertelde dat Dominique K. geen andere optie zag dan kroongetuige worden, omdat hij kans liep zelf te worden vermoord uit wraak. Zijn advocaat benadrukte dat het zijn eigen beslissing was.

Behalve over de moordzaken heeft de kroongetuige ook over andere misdrijven verteld. Het gaat om een woningoverval, twee overvallen op telefoonwinkels en vier aanslagen op panden in Den Haag, Eindhoven en Amsterdam.

Het OM is op zoek naar nog minstens drie andere verdachten. Een aantal van hen zit in het buitenland, wat het moeilijker maakt om hen aan te houden.