NOS Sport • vandaag, 13:19 • Aangepast vandaag, 15:06 Groot en Bangma mikken na wereldrecords op eerste paralympische medailles Nederland

2:01 Bangma verbetert wereldrecord en gaat op voor goud

Baanwielrenners Tristan Bangma en Caroline Groot liggen op koers voor paralympische medailles. Op de eerste dag van het paralympisch toernooi in Parijs maakten beide Nederlanders gelijk indruk met wereldrecords.

Regerend olympisch kampioen Bangma plaatste zich (met piloot Patrick Bos) met een wereldrecord van 3.55,396 voor de strijd om het goud op de individuele tijdrit over 4.000 meter. In de finale, later vandaag om 17.13 uur, fietst hij tegen Stephen Bate. De Brit Bate had in de heat vóór Bangma twee seconden sneller gereden dan Bangma's oude wereldrecord uit maart van dit jaar.

De klassen bij parawielrennen In Parijs omvat het parawielrennen handfietsen, driewielers, fietsen, en tandems. De sportklasse en soort fiets kennen een eigen code, bestaande uit een letter (H, T, C en VI of B) en een cijfer (1 t/m 5, waarbij 1 de zwaarste beperking aanduidt en 5 de lichtste). C-klasse: eenpersoonsfietsen met enkele kleine aanpassingen (C1 t/m C5). Deze discipline is voor renners met amputaties (met of zonder prothese), vergroeiingen, verlammingen of cerebrale parese.

B- en VI-klasse: tandems voor visueel beperkten (VI of B). Tandemwedstrijden worden als duo gereden, waarbij de voorste renner de 'piloot' is en het voorwiel bestuurt. De achterste renner, de 'stoker', heeft doorgaans een visuele beperking.

Bangma, actief in de B-klasse voor atleten met een visuele beperking, wacht een spannend duel om de olympische titel, een herhaling van de olympische finale van Tokio bovendien.

De andere Nederlandse deelnemer op de vier kilometer tijdrit Vincent ter Schure reed in de kwalificaties de vierde tijd en gaat racen om het brons tegen de Italiaan Lorenzo Bernard.

Groot voor goud?

Groot verbeterde in de kwalificatie voor de tijdrit over 500 meter haar eigen wereldrecord in de C5-klasse met 0,009 seconden tot 35,390. In de strijd om de medailles (vanaf 15.45 uur) fietst Groot, winnaar van olympisch brons in Tokio, in de laatste van zes heats.

De andere finalisten zijn regerend olympisch kampioen Kadeena Cox, winnares van zilver in Tokio Kate O'Brien, Li Xiaohui, Marie Patouillet en Nicole Murray.

1:00 Baanwielrenster Groot met wereldrecord naar paralympische finale

Dat Groot in de kwalificaties van de tijdrit over 500 meter ruim een halve seconde (0.524) sneller reed dan de Britse nummer twee Cox, betekent niet dat Groot ook zomaar het goud gaat pakken.

De gereden tijden worden gecorrigeerd op basis van de categorie waarin de rensters zijn ingedeeld. De tijd van Groot, actief in de C5-klasse, blijft staan op de tijd die de klok aangeeft zodra ze de finish passeert. De tijd van Cox, actief in de C4-klasse (voor rensters met een iets grotere fysieke beperking dan de C5-klasse), wordt iets naar beneden aangepast.

Na correctie van de tijden bleek dat Groot 0,046 seconden sneller was in de kwalificaties dan Cox.

Beide rensters zijn de afgelopen drie jaar wel regerend wereldkampioenen in hun eigen klasse. Op WK's worden de C4- en C5-wedstrijden wel aparte titels en gouden medailles verdeeld. Op de Paralympische Spelen worden ze, zoals ook wel gebruikelijk is in het atletiek, samengevoegd.