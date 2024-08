Baanwielrenster Groot mikt na wereldrecord op eerste paralympische medaille Nederland

De klassen bij parawielrennen

In Parijs omvat het parawielrennen handfietsen, driewielers, fietsen, en tandems. De sportklasse en soort fiets kennen een eigen code, bestaande uit een letter (H, T, C en VI of B) en een cijfer (1 t/m 5, waarbij 1 de zwaarste beperking aanduidt en 5 de lichtste).

Normale fietsen met enkele kleine aanpassingen (C1 t/m C5). Deze discipline is voor renners met amputaties (met of zonder prothese), vergroeiingen, verlammingen of cerebrale parese.