Drie nachten op rij explosieven in Bleiswijk, politie houdt jongen (16) aan

De politie heeft een 16-jarige jongen aangehouden nadat afgelopen nacht bij een bedrijfspand in Bleiswijk een explosief was aangetroffen. Het was de derde keer deze week dat daar zwaar vuurwerk werd geplaatst.

De twee nachten ervoor vonden explosies plaats bij het bedrijfspand in de Briljantstraat. De garagedeur raakte daardoor beschadigd, schrijft regionale omroep Rijnmond . De gemeente Lansingerland heeft het gebouw daarop gesloten en verzegeld. Het is niet bekend om wat voor bedrijf het gaat.

Weiland in de buurt

Het vuurwerk dat vannacht is aangetroffen is opgeruimd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en tot ontploffing gebracht in een weiland in de buurt. Kort daarna heeft de politie in de omgeving een 16-jarige jongen uit Ridderkerk aangehouden.