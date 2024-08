AFP Demonstranten dringen op 6 januari 2021 het Capitool binnen

NOS Nieuws • vandaag, 08:29 Meer dan 4 jaar cel voor man die als eerste Capitool binnendrong

Een man die bij de bestorming van het Capitool in Washington als eerste het parlementsgebouw binnendrong, is veroordeeld tot ruim vier jaar cel. Ook krijgt hij een boete van 2000 dollar.

De nu 47-jarige Michael Sparks uit de Amerikaanse staat Kentucky was volgens de aanklagers "de allereerste relschopper die het Capitool betrad". Hij sprong door een kapotgeslagen raam naar binnen.

Pepperspray

Een politieagent die de man met pepperspray probeerde tegen te houden, omschreef hem als een katalysator voor de opstand op 6 januari 2021. Volgens de agent, die getuigde in het proces, werd de actie van Sparks door de relschoppers gezien als een "groen licht" waarop zij hem volgden.

Een andere agent van de Capitoolpolitie werd door Sparks en andere relschoppers in het parlementsgebouw achterna gezeten. Ze eisten van de agent dat hij zou zeggen waar het parlement vergaderde.

AP Michael Sparks (links) in het Capitool

Voor Sparks zijn straf hoorde, vertelde hij de rechter dat hij nog steeds gelooft dat er bij de presidentsverkiezingen van 2020 is gefraudeerd en dat die zijn "afgepakt van het Amerikaanse volk". In een brief aan de rechtbank schreef hij dat er maar een ding is waar hij spijt van heeft, en dat is dat de gebeurtenissen van 6 januari niets hebben veranderd.

In de weken voorafgaand aan 6 januari deelde hij via sociale media complottheorieën over verkiezingsfraude en riep hij op tot een burgeroorlog. Zo schreef hij: "Het is tijd om ze uit het Congres te slepen. Het is tirannie."

Demonstratie

Donald Trump verloor in 2020 de presidentsverkiezingen van Joe Biden. Op 6 januari 2021 was er in Washington een demonstratie tegen de uitslag. Trump gaf er een toespraak waarin hij opnieuw beweerde dat zijn nederlaag onterecht was en dat er was gefraudeerd door de Democraten. Bewijs daarvoor is nooit geleverd.

Trump drong er bij zijn aanhangers op aan om naar het Capitool te marcheren, omdat daar op dat moment de verkiezingsoverwinning van Biden officieel werd bekrachtigd. Het protest liep uit op de bestorming van het Capitool, wat door onder meer de FBI is bestempeld als binnenlands terrorisme.