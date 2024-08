AFP Juan Izquierdo

NOS Voetbal • vandaag, 07:45 Zuid-Amerikaans voetbal rouwt om overlijden Uruguayaanse verdediger Izquierdo (27)

De Uruguayaanse voetballer Juan Izquierdo (27) is overleden in het ziekenhuis, vijf dagen nadat hij tijdens een wedstrijd van zijn club Nacional onwel was geworden.

Izquierdo is overleden aan een 'hartstilstand die verband houdt met hartritmestoornissen', meldt het Albert Einstein-ziekenhuis in Sao Paulo. De verdediger zakte in elkaar tijdens een duel van zijn Uruguayaanse club met Sao Paulo in de Copa Libertadores. Hij was buiten bewustzijn en werd per ambulance afgevoerd.

Na het voorval werden alle competitiewedstrijden op het hoogste en tweede niveau in Uruguay afgelast.

"Met de diepste pijn in ons hart", schrijft zijn club Nacional over het overlijden van Izquierdo. "Iedereen bij Nacional is in rouw om het onherstelbare verlies."

Voorzitter Alejandro Domínguez van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL is "diep bedroefd" en schrijft dat "het Zuid-Amerikaanse voetbal in rouw is". Ook de voetbalbonden van Uruguay, Brazilië en Argentinië betuigen hun medeleven.

Verschillende voetballers proberen hun verdriet onder woorden te brengen op sociale media. "Pijn, verdriet, het is moeilijk uit te leggen", aldus Luis Suárez, aanvoerder van het Uruguayaans elftal en speler van Inter Miami. "Moge hij rusten in vrede. Ik wens zijn familie en vrienden veel sterkte."

Izquierdo voetbalde sinds zijn profdebuut in 2018 voornamelijk in eigen land en werd in 2023 landskampioen met het Uruguayaanse Liverpool.