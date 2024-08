Getty Thomas Odukoya

NOS Sport • vandaag, 00:31 Na 24 jaar weer een Nederlander in NFL: Odukoya haalt 'cut' bij Tennessee Titans

Bijna een kwart eeuw na tweevoudig Super Bowl-winnaar Harald Hasselbach heeft Nederland met Thomas Odukoya weer een veldspeler in de NFL, de belangrijkste competitie in American Football.

De 27-jarige Odukoya kreeg dinsdag te horen dat hij bij de 53 spelers zit waarmee de Tennessee Titans het seizoen ingaan.

Voor Odukoya en de Titans begint het seizoen op zondag 10 september om 19.00 uur (Nederlandse tijd) met een uitwedstrijd tegen Chicago Bears.

Dat is dit seizoen de club van de in Nederland opgegroeide Corliss Waitman. Punter Waitman werd echter niet opgenomen in de selectie van de Bears en zal normaal gesproken dus niet in actie komen tegen Odukoya.

Ervaring opdoen

Odukoya is al twee jaar verbonden aan Tennessee Titans via het zogenaamde International Player Pathway-programma, dat als doelstelling heeft om meer internationale spelers te laten doorstromen naar de NFL.

Via die constructie hebben spelers drie jaar de tijd om door te dringen tot de NFL en een volwaardig profcontract te tekenen. De afgelopen seizoenen deed Odukoya ervaring op in de practice squad, maar maakte nog geen speelminuten op het hoogste podium.

De afgelopen jaren leerde Odukoya wel wekelijks bij, onder meer door de tegenstanders te imiteren op het trainingsveld. In de oefenwedstrijden voorafgaand aan het seizoen liet hij al regelmatig zijn kwaliteiten, met name als blocker, zien.

Afgelopen zondag werd Odukoya zelfs even wereldnieuws, toen hij in de oefenwedstrijd tegen New Orleans Saints het hele veld overstak om Samson Nacua (broer van Los Angeles Rams-ster Puka Nacua) vlak voor de endzone af te stoppen.

"Ik had wel even nodig om op adem te komen", lachte Odukoya na afloop in de kleedkamer."Natuurlijk waren mijn teamgenoten blij met mij het was een belangrijke play."

Desondanks was het lang niet zeker dat Odukoya het 'roster' van 53 spelers zou halen. Coach Brian Callahan was blijkbaar zo overtuigd van de kwaliteiten van zijn spelers dat hij liefst vijf tight ends in zijn selectie opnam.

Uitblinker in college

Odukoya begon op zijn vijftiende met American Football bij de Flevo Phantoms in Almere. Daarna maakte hij naam als tight end in het Amerikaanse college football bij Eastern Michigan University.

Op zijn positie worden twee dingen gevraagd: hij moet sterk genoeg zijn om tegenstanders te blokkeren, maar in andere situaties geldt hij ook als aanspeelpunt van de quarterback voor vaak korte passes.

We spraken een jaar geleden met Odukoya over zijn verleden en zijn rol bij de Tennessee Titans.

In zijn college-carrière viel Odukoya (1.98 meter en ruim 130 kilogram) vooral op als blokker, al noteerde hij ook 21 catches (waaronder vier touchdowns). In zijn laatste seizoen bij Eastern Michigan werd hij uitgenodigd voor de Hula Bowl, de All Star-wedstrijd voor college-spelers.

Voetsporen van Hasselbach

Er zijn niet veel Nederlanders actief geweest in de NFL. De bekendste voorganger van Odukoya is Harald Hasselbach, die van 1994 tot 2000 uitkwam voor Denver Broncos. Met die ploeg won hij zelfs twee keer de Super Bowl.

In 1999 was Hasselbach, die afgelopen najaar op 56-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker, basisspeler van de Broncos in de Super Bowl, die met 34-19 gewonnen werd van Atlanta Falcons.

ANP Harald Hasselbach (boven)

Ook Romeo Bandison speelde op het hoogste podium: in 1995 en 1996 kwam hij tot 14 duels voor Washington Redskins. Geraldo Boldewijn was in 2014 de laatste Nederlander bij een NFL-team, maar door een blessure in de voorbereiding kwam het niet tot speelminuten bij hem.

Waitman

Corliss Waitman, zoon van voormalig Den Helder-basketballer José Waitman, groeide op in Nederland en speelde de afgelopen twee seizoenen als punter (de speler die als een aanval strandt de bal zo diep mogelijk op de vijandige helft schopt) in de NFL bij Pittsburgh Steelers en Denver Broncos.

Vorig seizoen seizoen zat Waitman, die de Surinaamse nationaliteit heeft in de NFL, bij de New England Patriots. Toen speelde hij in een van de oefenwedstrijden voor het seizoen tegen de Titans en maakte daar voor het eerst persoonlijk kennis met Odukoya.