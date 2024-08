Dierenambulance Nederrijn via Facebook Twee ambulances van Dierenambulance Nederrijn

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 10:04 Steenmarter heeft het gemunt op dierenambulances: 10.000 euro schade

Steenmarters hebben de afgelopen maanden vier ambulances van de Dierenambulance Nederrijn uit Heelsum geruïneerd. De ironie ontgaat de medewerkers niet: "We doen ons best voor dieren en dan krijgen we dit terug."

Steenmarters kruipen graag onder de motorkap van voertuigen omdat ze warmte opzoeken. Vervolgens knagen ze door kabels of andere onderdelen. Bij de Dierenambulance Nederrijn in het Gelderse Heelsum gebeurde dat het afgelopen half jaar aan de lopende band, schrijft Omroep Gelderland.

"Eerst zat er eentje in een ambulance. Dan brachten we er een naar de garage en zat er weer een steenmarter in een andere. Al een half jaar lang liggen daardoor een of twee ambulances eruit. Recent waren er zelfs drie ambulances tegelijkertijd kapot", zegt woordvoerder Elke de Leeuw.

Alle reparaties hebben volgens haar bij elkaar 10.000 euro gekost. "En als je maar een bus werkend hebt van de vier, dan is dat problematisch. Gelukkig waren we gewoon bereikbaar en hebben we altijd een ambulance op de weg gehad. Maar het was wel puzzelen."

Slimme beesten

De dierenambulance heeft nu drastische maatregelen genomen om de steenmarter buiten de ambulances te houden. "We hebben eerst zelf een en ander geprobeerd maar dat hielp niet. Omdat de kosten zo opliepen hebben we geïnvesteerd in professionele spullen. Er zitten nu stevige roosters onder de ambulances", zegt De Leeuw. "Ook zijn de bussen uitgerust met apparaten die een geluid en een knipperlicht geven. Daar schrikken steenmarters van." Daarnaast hangt er rondom de ambulances een vloeistof met een geur die de marters moet wegjagen.

De hulpmiddelen, die zo'n 5000 euro kostten, zitten sinds enkele dagen in de ambulances en tot nu toe gaat het goed. "Maar we hopen dat het zo blijft want het zijn slimme beesten en we zijn een beetje wanhopig."