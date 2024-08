A16 richting Rotterdam dicht vanwege pulp op wegdek

De A16 van Breda naar Rotterdam is dicht omdat een vrachtwagen een lading aardappelpulp heeft verloren bij Hendrik-Ido-Ambacht. Het wegdek is "spiegelglad", meldt Rijkswaterstaat.

Omleidingen

Verkeer vanuit Breda kan het best omrijden via Gorinchem (over de A59, A27 en A15). Vanuit Roosendaal is het raadzaam om te rijden via de Heinenoordtunnel (A59, A29, A15).