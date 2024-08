Pro Shots Oguzhan Özyakup in oktober van vorig jaar, na een competitiewedstrijd tegen PSV

NOS Voetbal • vandaag, 20:20 Özyakup (31) stopt wegens gebrek aan voldoende motivatie met voetballen

Oguzhan Özyakup heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. De geboren Zaandammer, die 43 keer voor de Turkse nationale ploeg uitkwam, zegt dat het ontbreken van voldoende motivatie de belangrijkste reden om te stoppen is.

De middenvelder voetbalde in de jeugdopleidingen van AZ en Arsenal en speelde ruim driehonderd duels voor Besiktas. In 2020 werd hij verhuurd aan Feyenoord, waar hij ondanks een spetterend debuut amper in actie kwam. De afgelopen twee jaar stond hij onder contract bij Fortuna Sittard.

"De afgelopen twee seizoenen heb ik gemerkt dat het vuurtje niet meer brandt zoals dat in voorgaande jaren deed", schrijft hij in een verklaring op sociale media. "Wegens het ontbreken van voldoende motivatie heb ik besloten om mijn professionele voetbalcarrière te beëindigen."

Jeugdinterlands voor Oranje

Özyakup speelde jeugdinterlands voor het Nederlands elftal en was aanvoerder van de onder 17-ploeg die in 2009 de finale van het EK haalde. Die werd met 2-1 verloren van Duitsland, waar de latere wereldkampioen Mario Götze de blikvanger was.

Op 19-jarige leeftijd besloot Özyakup te kiezen voor een interlandloopbaan bij de nationale ploeg van Turkije, zijn vaderland. Hij maakte in 2013 zijn debuut in het Turks elftal en maakte twee jaar later zijn eerste interlandgoal, uitgerekend in het met 3-0 gewonnen EK-kwalificatieduel met Nederland.

1:32 2015: Özyakup maakt eerste interlandgoal tegen Nederland

Mede dankzij de nederlaag in die cruciale kwalificatiewedstrijd plaatste Oranje zich uiteindelijk niet voor het EK van 2016 in Frankrijk.