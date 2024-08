AFP Een gewond persoon wordt door hulpdiensten in Dnipro weggedragen

NOS Nieuws • vandaag, 10:39 • Aangepast vandaag, 11:33 Grote Russische luchtaanval: drie doden en explosies door heel Oekraïne

Rusland heeft een grote luchtaanval uitgevoerd op Oekraïne, waarbij tot nu toe volgens Oekraïense autoriteiten drie mensen zijn omgekomen. In regio's door het hele land zijn explosies gemeld door drones en raketten. De aanval lijkt de grootste in weken te zijn.

Volgens de Oekraïense premier Sjmyhal zijn vijftien regio's getroffen door de Russische raket- en drone-aanvallen, meer dan de helft van de Oekraïense regio's. Behalve doden vielen er ook gewonden, zegt Sjmyhal op Telegram.

Het lijkt erop dat de aanval is gericht op de energie-infrastructuur. Ook in Kyiv waren explosies te horen. In sommige delen van de hoofdstad is de stroom uitgevallen en komt er geen water meer uit de kraan, zegt de burgemeester. De aanval begon rond middernacht.

Rusland bevestigt de aanval. Het Russische ministerie van Defensie zegt hogeprecisiewapens te hebben gebruikt om belangrijke energie-infrastructuur in Oekraïne aan te vallen, meldt het Russische persbureau Interfax.

'Alle grote steden'

"Eigenlijk alle grote steden zijn getroffen", zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Kharkiv in het NOS Radio 1 Journaal. "Ook de gasinfrastructuur in het uiterste westen van Oekraïne is geraakt. Dat is meer dan 1500 kilometer van Rusland."

In Loetsk, een stad in het noordwesten, zou een appartementencomplex zijn beschadigd door de luchtaanvallen. Daar kwam iemand om het leven. Een ander slachtoffer viel in de regio Dnipro. Daar braken meerdere branden uit. Ook in de zuidoostelijke regio Zaporizja viel een dode.

Op sociale media zijn beelden te zien van Oekraïners die schuilen in metrostations, onder meer van deze Oekraïense krant:

De Oekraïense energieproducent DTEK zegt dat er nu gebruik wordt gemaakt van noodstroom en dat medewerkers in het hele land hard aan het werk zijn om de stroom weer aan te krijgen.

Winter

"Het is voor het eerst in weken dat er weer zo grootschalig wordt aangevallen", zegt Driebergen. "Je moet je voorstellen: ongeveer 80 procent van de elektriciteitsvoorziening in Oekraïne is al verwoest door Rusland de afgelopen maanden. In het voorjaar waren er veel van dit soort aanvallen. Maar het lijkt erop dat Rusland de laatste restjes van wat nog werkt in Oekraïne ook kapot wil schieten."

Het platleggen van die infrastructuur is nu nog niet zo'n ramp, want in de zomer hebben mensen nog geen verwarming nodig en is het nog lang licht. "Maar in de winter is het echt een groot probleem", zegt hij. "Die wordt vermoedelijk heel erg zwaar."