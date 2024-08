NOS Sport • vandaag, 06:05 8.000 stroopwafels, wind en een verdwenen draaiorgel: vier dagen F1 vanaf het circuit Joost Smedema redacteur Formule 1 in Zandvoort

Na twee zonnige edities en een race met regen schoot het weer dit weekeinde alle kanten op. Een verslag van vier onstuimige dagen op het circuit van Zandvoort.

Getty Images Logan Sargeant op de foto met een supporter in Zandvoort

Donderdag, 9.27 uur

Met pindakaas en chocoladevlokken trapt Sauber de tweede seizoenshelft van de Formule 1 af. Het enige nog puntloze team heeft journalisten uitgenodigd voor een ontbijt. Maar wat ze met die Nederlandse lekkernijen aan moeten, weten de medewerkers niet precies.

"Eet je dat op brood?", wijst een van de Duitse gastvrouwen verbaasd richting de vlokken. Het is vast niet bij die ene vraag gebleven. Buiten in de paddock worden de eerste stroopwafels uitgedeeld. Onophoudelijk klinkt draaiorgelmuziek.

De Formule 1 is in Nederland en iedereen zal het weten.

Getty Images Zandvoort 2024 in één beeld: Yuki Tsunoda in de wind met een stroopwafel

13.48u

Tijdens de persconferentie krijgt Max Verstappen de vraag van welk nummer hij het meest geniet. "Hou je meer van 'Max, Max, Max Supermax' of toch 'boom, boom, boom Max Verstappen'", probeert een Franse journalist te zingen. Verstappen zelf kan er wel om lachen. "Kun je dat herhalen?"

"Toen ik begon met racen, had ik nooit gedacht dat er zulke nummers over mij gemaakt zouden worden. En kijk nu eens. Ik ben zelf alleen niet zo muzikaal. Het is leuk om alle toeschouwers te zien genieten. Welke muziek daarbij klinkt, doet er niet zoveel toe."

Vrijdag, 10.02 uur

De zee is onrustig. Vlaggen die donderdag al strak stonden, klapperen nu nog harder tegen de masten. Er worden windstoten van tachtig kilometer per uur verwacht. Wie nog een petje op zijn hoofd heeft, kan het maar beter met één hand vasthouden.

ANP Een Verstappen-fan trotseert de wind

De uitbater van het reuzenrad op het fanplein moet een groepje kinderen teleurstellen. Er draait nog niks, boven hem schommelen de cabines leeg heen en weer. "Ik wacht nog op de kassa", geeft uitbater Patrick toe.

"Maar het komt ook door de wind. Tot 15.00 uur gaat het alleen maar harder waaien en het is nu al op het randje."

19.51 uur

Na één natte en winderige en één zonnige training is het circuit geopend voor VIP's en hardlopers. Langs de baan wordt het grind aangeharkt en beschadigingen weggepoetst.

Het is opgeklaard en de wind is gaan liggen, het reuzenrad kan weer draaien. De fans die een verticaal rondje Zandvoort maken, zien dat het weekeinde op het circuit van Zandvoort om meer draait dan alleen racen.

Nikki van Toorn/Dutch Grand Prix Armin van Buuren treedt op in Zandvoort, laat op de avond

Zaterdag, 9.45 uur

De blauwe lucht is weer grijs geworden. Zandvoort 2024 is vier seizoenen in één weekeinde. Coureurs die hun gastenverblijf opzoeken, hebben de handen diep in de zakken en kijken vies voor zich uit. Toch is het fanplein ook nu goed gevuld als Nico Hülkenberg 'goeiemorgen Nederland' roept.

14.57 uur

Toto Wolff slalomt op zijn elektrische step tussen de fans van het Mercedes-onderkomen naar de pits. De kwalificatie staat op het punt van beginnen. De wolken van vanochtend zijn afgedreven, de wind een stuk vriendelijker dan gisteren. Maar blijft het ook droog tijdens de kwalificatie?

17.26 uur

De Formule 1-coureurs zijn goed weggekomen. Lando Norris pakt pole op droogweerbanden, de toeschouwers die zijn blijven zitten voor de F1 Academy hebben minder geluk. Een enorme hoosbui trekt over het circuit, over de boordradio worden sommige coureurs gewaarschuwd voor 'een kleine tornado'.

Wie geen poncho heeft, is de sigaar. Wie er wel een heeft, kan ook maar beter een afdakje opzoeken.

ANP Fans in de regen in Zandvoort

Zondag, 11.14 uur

Hoeveel stroopwafels gaan er eigenlijk wel niet doorheen in zo'n weekeinde in de paddock? De bakkers tellen ze niet. "Ik denk zo'n 8.000. Verstappen is nog niet langs geweest bij ons, maar Daniel Ricciardo en George Russell wel", zegt bakker Maico Vergunst.

De stroopwafelkraam staat weer gewoon buiten. Het weer is eindelijk stabiel, het is een mooie zondagochtend in Zandvoort. Maar wat valt op? Het draaiorgel is verdwenen. "Ik denk dat ze bij McLaren geklaagd hebben", lacht Vergunst. "Ik was de vier nummers die ze de hele tijd herhaalden ook wel een beetje beu."

NOS/Joost Smedema Donderdag stond het draaiorgel nog voor de deur bij McLaren

14.48 uur

Over een klein kwartier begint de race. Valtteri Bottas hangt ontspannen tegen een van de betonnen blokken van de pitstraat. Tienduizenden vlaggetjes gaan voor zijn neus heen en weer.

"Een pikketanussie gaat er altijd in", klinkt over de grid. Zou Bottas weten wat een pikketanussie is?

NOS/Joost Smedema Bottas (met witte mat) op de startgrid

17.03 uur

Als het Britse volkslied voor Norris heeft geklonken rijden de eerste vrachtwagens over het circuit. Het grote opruimen is begonnen, de teams zijn al tijdens de race begonnen hun spullen in te pakken voor de reis naar Monza.

De koffiekopjes worden bij Red Bull van de espressomachine gehaald als topadviseur Helmut Marko zegt dat hij zich zorgen maakt over de snelheid van McLaren ten opzichte van Verstappens Red Bull.

Met die conclusie loopt Marko tussen het verhuisverkeer de paddock uit. Zonder een stroopwafel mee te nemen.