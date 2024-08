Meerdere toeristen gewond en vermist na instorten grot in IJsland

Twee mensen zijn vermist en twee anderen ernstig gewond nadat een ijsgrot in het zuidoosten van IJsland was ingestort.

"Vier mensen raakten vast onder het ijs, twee van hen zijn al uit het ijs gered en zijn ernstig gewond", aldus de politie. "De zoektocht naar de twee mensen die vastzitten in de ijsgrot is nog gaande."

Slecht bereikbaar

De situatie is uitdagend voor de ruim honderd reddingswerkers die zoeken naar slachtoffers, zegt politie. "Alles gebeurt min of meer met de hand. Het is zeer ingewikkeld om uitrusting op de plek van het ongeluk te krijgen."