Herlings imponeert niet en verliest in Zwitserland van klassementsleider Gasjer

Motorcrosser Jeffrey Herlings is tweede geworden in de Grote Prijs van Zwitserland, het gat met klassementsleider Tim Gasjer is hierdoor vergroot.

De eerste manche in de MXGP-klasse leverde namelijk direct een makkelijke zege op voor Gasjer, die meer dan tien seconden voorsprong bij elkaar reed op de rest van het veld. Herlings, die na een goede start even aan de leiding lag, kon verder puntenverlies niet voorkomen.

De Wolf wint in MX2

Kay de Wolf heeft op zijn beurt goede zaken gedaan in de MX2. De Nederlander won in Zwitserland en leidt de WK-stand met 831 punten.

De volgende wedstrijd in de MXGP en MX2 is over twee weken in Turkije.