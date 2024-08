Verstappen ziet Norris dichterbij kruipen: 'Wel alarmerend, maar geen paniek'

Getty Images Een balende Verstappen na de race in Zandvoort

"We moeten snel wat veranderen, anders komt de wereldtitel in gevaar", zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko na de Grand Prix van Nederland. In Zandvoort eindigde winnaar Lando liefst 22 seconden voor Max Verstappen.

"Hun snelheid is ongelofelijk. Max reed goed, maar hield Norris gewoon niet bij", concludeerde Marko.

Het gat in de WK-stand tussen Verstappen en Norris is nu 70 punten. Dat lijkt veel, maar met nog negen races te gaan kan er nog van alles gebeuren.

'Gewoon slecht'

Hoe kijkt Verstappen daar na zijn tweede plek naar? "Dit weekend was over het algemeen gewoon slecht. Maar goed, de laatste paar races waren al niet fantastisch, dus dat was al wel alarmerend. Maar we hoeven niet in paniek te raken."

Verstappen haalde Norris bij de start in, maar kon zijn eerste plaats maar dertien rondes behouden. Toen was de McLaren achter hem niet meer te temmen.

"Ik wist dat we niet zomaar zouden winnen, ook met deze prima start", zei Verstappen. "Tijdens de race zijn we niet de snelste en dan weet je dat het moeilijk gaat worden."

De auto van Verstappen, de RB20, is gedurende het seizoen steeds moeilijker te controleren. "Het probleem was het hele weekend hetzelfde: van de eerste training tot en met de race. Het is moeilijk er precies de vinger op te leggen, maar de auto is niet in balans."

