Boermans/De Groot na verlies van afzwaaiende Spanjaarden naar strijd om brons

Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn niet doorgedrongen tot de finale van het Elite16-toernooi in Hamburg. Het Nederlandse beachvolleybalduo ging in de halve finales onderuit tegen de Spanjaarden Pablo Herrera en Adrián Gavira (23-25, 14-21) en rest de strijd om de derde plaats.

In het vervolg van de eerste set ontspon zich een spannende strijd. Een knappe verdedigende actie van de Spanjaarden leidde het winnende punt in: 25-23.

De tweede set was een stuk minder spannend. Het verzet van Boermans/De Groot was gebroken en de set ging vrij eenvoudig met 21-14 naar Herrera en Gavira, die aan hun laatste toernooi bezig zijn.

Laatste toernooi Spanjaarden

Als duo zetten ze in Parijs hun beste olympisch resultaat neer, door de kwartfinales te bereiken. Voordat de twee een koppel vormden op het zand, had Herrera in 2004 olympisch zilver gehaald met Javier Bosma.