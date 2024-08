NOS Nieuws • vandaag, 13:14 'Verdachte aanslag Solingen zou uitgezet worden'

De vermoedelijke dader van de mesaanval in het Duitse Solingen zou begin 2023 worden uitgezet naar Bulgarije. Dat meldt onder meer het weekblad Die Welt op zijn website. Bij de aanslag werden vrijdagavond drie mensen gedood.

De 26-jarige Issa al H. uit Syrië kwam in december 2022 naar Duitsland en vroeg daar asiel aan. Die Welt zegt van officiële bronnen te hebben vernomen dat zijn asielaanvraag begin vorig jaar was afgewezen en dat de man, die op dat moment in Paderborn verbleef, niet in Duitsland mocht blijven.

Hij zou uitgezet worden naar Bulgarije, omdat hij vanuit dat land naar Duitsland was gereisd. Volgens de Dublin-regels is het land waar een asielzoeker het eerst de EU binnenkomt verantwoordelijk voor de asielprocedure.

Reuters De verdachte wordt overgebracht naar Karlsruhe, waar hij wordt voorgeleid

Al H. meldde zichzelf gisteravond rond 23.00 uur bij een politiepatrouille. Der Spiegel schrijft dat zijn kleren met bloed waren besmeurd en de politie meldde dat hij meteen zei dat hij verantwoordelijk was voor de aanslag. Volgens de krant Bild had de verdachte zich na de aanval lange tijd in een achtertuin verscholen.

De verdachte zei tegen de politie dat hij al een keer eerder was gearresteerd, maar hij gaf daarover geen details.

Nieuwssite Focus heeft meer informatie over de vluchtroute van de verdachte. Na de aanslag was hij aanvankelijk naar de vluchtelingenopvang gerend in het centrum van Solingen. Daar bleef hij niet lang. Om de politie te ontlopen ging hij ervandoor. Rechercheurs vonden in zijn kamer de schede van het mes waarmee hij de aanslag pleegde. Het bebloede mes had hij tijdens zijn vlucht in een rugzak in een vuilnisbak gegooid op drie minuten lopen van de plaats van de aanslag.

De politie hield eerder op zaterdag twee andere personen aan. Zaterdagvond werd bij een inval in een vluchtelingenopvang volgens Duitse media een 36-jarige Syriër opgepakt bij een inval in de opvang. Hij zou Al H. goed kennen en was volgens de politie erg coöperatief. De andere arrestant was een 15-jarige jongen uit Kirgizië. Een bezoeker zou een gesprek hebben opgevangen tussen Al H. en de 15-jarige. De Syriër zou zijn reeks moorden hebben aangekondigd met de woorden: "Vandaag ga ik iedereen neersteken."

Beelden van de inval in de asielopvang:

0:34 Duitse politie valt asielopvang Solingen binnen

De mesaanval vond plaats tijdens een feest rond het 650-jarig bestaan van Solingen. De dader stak plotseling om zich heen op een plein in het centrum. Hij zou gericht op de hals van zijn slachtoffers hebben ingestoken. Volgens een getuige riep hij daarbij "Allahu akbar" (God is groot), schrijft Der Spiegel.

De slachtoffers waren twee mannen van 67 en 56 jaar en een vrouw van 56 jaar. Acht mensen raakten gewond, vier van hen verkeerden in kritieke toestand.

De terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) heeft de aanval opgeëist. In een verklaring van het aan IS gelieerde Amaq News zegt de terreurgroep dat de aanval is uitgevoerd door een "soldaat van IS uit wraak voor moslims in de Palestijnse gebieden en elders". De politie in Düsseldorf ontving ook een brief van IS waarin de aanslag werd opgeëist. De politie onderzoekt de herkomst van die brief.

IS levert geen bewijs voor de claim. Ook is niet duidelijk hoe dicht de aanvaller bij de terreurgroep zou staan en of er bijvoorbeeld direct contact is geweest.