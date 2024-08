Politie zoekt bestuurder die opzettelijk motorrijders aanreed

De politie is op zoek naar een automobilist die vannacht opzettelijk een motor aanreed in Tilburg. Daar zaten een man en een vrouw op, die gewond raakten. De bestuurder van de auto ging ervandoor.

Bekende

De man en vrouw hebben verklaard dat ze door een bekende zijn aangereden. De auto van de vermoedelijke dader is even later met veel schade gevonden in Tilburg. De bestuurder was niet aanwezig. De politie weet wie de bestuurder is.