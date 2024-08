Israël voert 'preventieve aanvallen' uit in Libanon om vergeldingsactie Hezbollah

Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv:

"In heel Israël is een noodverordening van kracht. Dat betekent overal waakzaam zijn, op berichten van de overheid en het eventuele luchtalarm. Maar alleen in het uiterste noorden wordt mensen aangeraden om binnen te blijven. Of in de buurt van een schuilkelder of Namad, een speciaal verstevigde kamer die veel huizen hier hebben.

In Tel Aviv is de ochtendspits - de zondag is hier wat de maandagmorgen bij ons in Nederland is - wat later op gang gekomen. Sowieso is het hier rustiger vanwege de vakantieperiode. Winkels zijn open en de bussen rijden gewoon.

Op dit moment lijkt de situatie te kalmeren en terug te keren naar normaal. Al betekent dat normaal wel dat rondom de grens, in het noorden van Israël en het zuiden van Libanon de beschietingen door gaan."