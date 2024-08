Niet geselecteerde Danjuma scoort weer en helpt Villarreal aan overwinning

Arnaut Danjuma heeft de vorm te pakken in de eerste speelrondes van La Liga. De aanvaller maakte al na twee minuten de openingstreffer voor Villarreal in de uitwedstrijd bij Sevilla (1-2 winst).

Afgelopen weekend was Danjuma ook al met een prachtig doelpunt trefzeker in het duel met Atlético Madrid (2-2).

Niet in voorselectie

Met de goede vorm kan Danjuma zich mogelijk nog in de kijker spelen van een nieuwe club. De Nederlander kende namelijk moeizame jaren in Spanje en werd verhuurd aan Tottenham Hotspur en Everton.

De laatste keer dat Danjuma in Oranje speelde was in 2022, toen speelde hij mee in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Denemarken.