EPA Bloemen na de aanslag in Solingen

NOS Nieuws • vandaag, 09:11 • Aangepast vandaag, 12:21 Dader mesaanval Solingen nog altijd spoorloos, politie spreekt van aanslag

De Duitse politie is nog steeds op zoek naar de dader van een mesaanval gisteren in de stad Solingen. Tijdens een stadsfeest stak een man om zich heen op een plein in het centrum. Er vielen drie doden en acht gewonden, van wie vijf ernstig.

Volgens de autoriteiten gaat het bij de dodelijke slachtoffers om twee mannen en een vrouw. De krant Bild schrijft dat twee van hen uit Solingen kwamen en een uit het vlak bij gelegen Düsseldorf.

De politie gaat ervan uit dat het om een aanslag gaat; de man viel gericht mensen aan. Hij zou volgens berichten in Duitse media hebben ingestoken op de hals van zijn slachtoffers, maar de politie zegt in Bild dat niet te kunnen bevestigen. Volgens de krant gebeurde het vlak voor het podium waar een band stond te spelen.

Bild meldde vanochtend dat de politie een aanhouding heeft verricht, maar het blad berichtte later dat het niet gaat om de aanvaller. Volgens persbureau DPA komt de beschrijving van de dader door getuigen niet overeen met de aangehouden man.

Volgens de politie zijn getuigen nog in shock:

0:37 Duitse politie na aanslag: 'Alle puzzelstukjes bij elkaar leggen om dader te vinden'

Na de aanval, rond 21.45 uur, kwam een grote politieactie op gang in Solingen. De feestelijkheden in het teken van het 650-jarig bestaan van de stad werden afgelast en speciale politie-eenheden kwamen in actie. Mensen werd gevraagd de pleinen rustig te verlaten, het centrum te mijden en er zijn barrières opgezet.

Plassen bloed

Volgens de politie is de dader nog niet geïdentificeerd. "Het onderzoek is nog gaande", zegt een woordvoerster van de politie van Düsseldorf. De politie ondervraagt slachtoffers en ooggetuigen. Er is nog geen signalement verspreid. De politie roept mensen die op het feest waren op foto's en video's te sturen.

Bild zegt wel informatie te hebben over de dader. Het zou gaan om een man van 20 tot 30 jaar oud met een 'zuidelijk' uiterlijk, een dikke korte volle baard en gekleed in het zwart. Het is niet duidelijk waar Bild dit vandaan heeft.

Een woordvoerder van politievakbond GdP waarschuwt bij Tageschau voor speculaties over de dader. Beschrijvingen van getuigen spreken elkaar volgens hem tegen, zegt hij. "Dat is niet verwonderlijk. Die mensen zijn in shock door wat ze hebben meegemaakt. De politie moet ongestoord zijn werk kunnen doen." Ook de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat, Herbert Reul, waarschuwt voor speculaties.

De politie geeft vanmiddag rond 15.00 uur een persconferentie over de stand van zaken in het onderzoek, meldt nieuwssite Focus.

Solingen ligt relatief dicht bij de Nederlandse grens; Roermond ligt op ruim een uur rijden van de Duitse stad. De politie in Limburg zegt de situatie te volgen en contact te houden met de collega's in Duitsland.

AFP De politie doet forensisch onderzoek in Solingen na de aanval

Een ooggetuige die op het Fronhof-plein was tijdens de aanval vertelt tegen het Solinger Tageblatt dat hij aan de zangeres op het podium zag dat er iets niet goed was. "En toen viel iemand op een meter naast mij opeens neer", zegt hij. Toen hij zich omdraaide zag hij meer mensen op de grond liggen in plassen bloed.

Een andere getuige beschrijft hoe mensen plotseling in paniek begonnen te rennen. 'Ik dacht dat er mensen aan het vechten waren", zegt hij. Toen hij toesnelde om te helpen, waren eerstehulpverleners al bezig met de verzorging van de slachtoffers. "Toen lagen daar dode mensen."

Een kwartier na het incident werd een concert van dj Topic op een ander plein in de stad, de Neumarkt, gestaakt. Duizenden bezoekers moesten ook dat plein verlaten. De dj schreef later op zijn Instagrampagina dat hem door beveiligingspersoneel was gevraagd om door te spelen na de aanval, om zo massale paniek te voorkomen. "Dat was ongelofelijk moeilijk", aldus Topic.

De feestelijkheden rond het stadsjubileum, die in totaal drie dagen zouden duren, zijn afgelast. Er zouden elke dag enkele tienduizenden mensen op afkomen.

Bij het feest waren ook twee wethouders en de burgemeester van Gouda, een zusterstad van Solingen. Burgemeester Pieter Verhoeve liet gisteravond op X weten de Goudse delegatie "veilig in het hotel" was ondergebracht. De sfeer na de aanslag was surrealistisch, vertelt Verhoeve vandaag. "De muzikant speelde op het podium nog een tijdje chill down-muziek. Tegelijk waren er agenten op straat en politiehelikopters in de lucht."

Inmiddels worden er herdenkingsbijeenkomsten gepland voor vanavond en morgen. "Samen met twee wethouders zouden we het weekend blijven. De wethouders gaan naar huis, maar ik blijf waarschijnlijk wel. Je steunt elkaar in goede én in slechte tijden", aldus de burgemeester.

Waarschuwing voor speculaties

Tim Kurzbach, de burgemeester van Solingen, schrijft in een persverklaring dat hij "in shock" is. "We wilden samen ons stadsjubileum vieren, en nu moeten we rouwen om doden en gewonden." Ook de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, zegt tegen de WDR diep geschokt te zijn en verenigd in verdriet. "Een daad van het meest brute en zinloze geweld die ons land in het hart heeft getroffen."

Bondskanzelier Scholz noemt de aanslag op X "een verschrikkelijke gebeurtenis die me erg verontrust".