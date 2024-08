'Zeker drie doden bij mesaanval in Duitse stad Solingen'

In de Duitse stad Solingen zijn zeker drie doden gevallen bij vermoedelijk een mesaanval. Daarnaast zijn er meerdere personen ernstig gewond geraakt, schrijven meerdere Duitse media. Volgens Bild stak een man om zich heen op een plein bij een stadsfeest in de West-Duitse stad, waarbij het 650-jarig bestaan van Solingen werd gevierd.

Het Solinger Tageblatt schrijft dat de dader op de vlucht is geslagen. Het Duitse persbureau DPA schrijft op basis van politiebronnen dat er nog niemand is aangehouden.

De autoriteiten vragen inwoners om het stadscentrum te vermijden. Het incident vond plaats op het Fronhof-plein, waar op dat moment een band optrad. Een ooggetuige zegt tegen het Solinger Tageblatt dat hij rond 21.45 uur aan het gezicht van de zangeres zag dat er iets niet goed was.

"En toen viel iemand op een meter naast mij opeens neer", zei Lars Breitzke tegen de lokale krant. Eerst dacht hij aan een dronken persoon, maar toen hij zich omdraaide zag hij meer mensen op de grond liggen in plassen bloed.

Kort na 22.00 uur werd een concert van de beroemde Duitse dj Topic op een ander plein in de stad, de Neumarkt, gestopt vanwege het incident. De duizenden bezoekers werden vervolgens verzocht om het plein rustig te verlaten.

De politie zegt nog geen informatie te kunnen delen, waardoor er nog veel onduidelijk is over het incident.

De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig in de stad, zo is te zien in video's op X: