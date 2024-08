Eerste testprikken met 'baanbrekend' longkankervaccin zijn gezet

In de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, Spanje, Turkije en Hongarije worden de prikken nu getest op 130 patiënten. Het gaat om longkankerpatiënten in verschillende stadia; zowel mensen die bestraling hebben gekregen of een operatie hebben ondergaan, tot mensen bij wie de longkanker minder vergevorderd is. Afgelopen week zijn de eerste prikken gezet.

Artsen zijn positief gestemd over de testfase en met name over hoe makkelijk een vaccin is ten opzichte van andere kankerbehandelingen. Siow Ming Lee is oncoloog bij het UCLH in Londen en leidt in het Verenigd Koninkrijk het onderzoek. "Deze technologie is de volgende grote fase in de ontwikkeling van kankerbehandeling", zei hij tegen The Guardian.