El Ghazi krijgt geld van Mainz en doneert half miljoen aan kinderen in Gaza

Anwar El Ghazi heeft op vrijdagavond een opvallend statement gedeeld via zijn sociale media. De Nederlandse voetballer laat weten dat hij een half miljoen euro wil doneren om kinderen in Gaza te helpen. Dat geld is afkomstig van een gewonnen rechtszaak tegen zijn voormalig werkgever FSV Mainz, die hem in totaal zo'n 1,7 miljoen euro heeft opgeleverd.

EL Ghazi werd in november 2023 ontslagen door Mainz, nadat hij op sociale media de omstreden leus "From the river to the sea, Palestine will be free" had geschreven. Een juridische strijd volgde die in juli 2024 uiteindelijk, na hoger beroep, in El Ghazi's voordeel werd bepaald door de Duitse rechter.