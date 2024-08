Indonesiërs weer straat op vanwege kieswet: 'Diep wantrouwen bij demonstranten'

Correspondent Mustafa Marghadi:

"De verwachting was dat de angel uit de protesten was gehaald nadat het parlement besloot om niet meer over de noodwet te stemmen. Maar de woede stak weer op toen het hoofd van het parlement zei dat de regels rond de verkiezingen worden bepaald na overleg in het parlement volgende week.

Blijkbaar heerst er nog altijd een diep wantrouwen bij de demonstranten, omdat het voor hen overduidelijk is dat belangrijke politici een egoïstisch machtsspel spelen. De demonstranten eisen dat de nieuwe regels onmiddellijk worden opgesteld en dat ze in lijn zijn met de uitspraak van het Hooggerechtshof."