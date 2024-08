AFP Bart de Wever afgelopen weekend bij koning Filip

NOS Nieuws • vandaag, 18:57 Belgische formateur De Wever legt rol neer, vormen regering lijkt ver weg

Bart De Wever, de formateur die in België een nieuwe regering moest gaan vormen, gaat volgens Belgische media zijn rol neerleggen. Volgens de Vlaamse publieke omroep VRT is de formatie stukgelopen en dient De Wever om 20.15 uur zijn ontslag in bij koning Filip.

De Wever (Nieuw-Vlaamse Alliantie) werd een maand na de verkiezingen van 9 juni aangesteld als formateur. De gesprekken verliepen sindsdien moeizaam. De Wever kreeg de taak om partijen MR, Les Engagés, CD&V, Vooruit en N-VA op één lijn te krijgen, maar de vijf partijen van zeer verschillende signatuur kunnen het maar niet eens worden met elkaar.

Belastingen

De onderhandelingen zijn volgens de krant De Standaard misgelopen op de belastingen. België moet een begrotingstekort van 28 miljard euro wegwerken en Europa wil in september een plan op tafel hebben. De Wever heeft in een 'supernota' voorstellen gedaan om dat gat te dichten, onder meer door zeer vermogenden belasting te laten betalen via een meerwaardebelasting op aandelen.

Op dat onderdeel ging het hard tegen hard tussen MR-leider Georges-Louis Bouchez en Conner Rousseau van Vooruit. Volgens de VRT lagen er plannen op tafel om de belasting af te zwakken voor kleine beleggers en ondernemers, maar was dat voor de MR niet voldoende. Met de meerwaardebelasting zou Vooruit wel aan boord komen.

Cruciale dagen

Afgelopen weekend slaagden de vijf er ook niet in om een akkoord te bereiken hervormingsplannen van De Wever. Daarop kreeg de formateur nog drie dagen extra de tijd van de koning om zijn formatieopdracht af te ronden.

Die deadline verloopt vanavond. Belgische kranten schreven afgelopen weekend over "drie cruciale dagen om water en vuur weer met elkaar te verzoenen." En dat terwijl daags na de verkiezingen politiek analisten nog verwachtten dat een regering vormen wel eens heel snel zou kunnen gaan.

'Verzoenende opdracht'

Het is nog onduidelijk of er al een opvolger voor De Wever klaarstaat. Volgens politiek verslaggever Ivan de Vadder heeft koning Filip nog een aantal opties om toch een regering te vormen met deze coalitie, is te lezen bij VRT.

Zo kan hij tijd kopen of kunnen andere bemiddelaars een rol spelen. "Een meer informerende, verkennende of verzoenende opdracht, waarbij eerst opnieuw een stapje achteruit wordt gezet", aldus de journalist.

Hoofd koel houden

In het verleden werden ook andere bemiddelaars ingezet, zoals een koninklijk verkenner of een institutioneel bemiddelaar. Daarnaast kan er ook nog gekeken worden naar andere coalities, maar volgens De Vadder zijn deze partijen de meest levensvatbare en krachtigste coalitie. "Dat heb ik vanaf het begin gezegd."

De partijen zelf hebben ook gereageerd op het aanstaande ontslag van De Wever. Zo zegt CD&V-leider Sammy Mahdi op Instagram "zwaar teleurgesteld te zijn." Vooruit-voorzitter Rousseau vindt het "zonde" dat de onderhandelingen weer spaak zijn gelopen. De partij laat verder weten te willen blijven praten en zich constructief op te stellen, maar zich wel aan zijn principes te zullen houden.

MR-leider Bouchez schrijft op X dat het tijdelijk stopzetten van de onderhandelingen nog niets zegt over het vormen van een nieuwe regering. "Het hoofd koel houden en in alle discretie verder werken zijn de sleutels tot succes."