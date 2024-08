Getty Ben O'Connor kan het zelf niet geloven als hij over de finish gaat

NOS Wielrennen • vandaag, 17:34 Oppermachtige O'Connor wint zesde etappe in Vuelta en grijpt leiderstrui

Ben O'Connor heeft met grote overmacht de zesde etappe van de Vuelta gewonnen. De Australiër van Decathlon AG2R La Mondiale zat al vroeg in een ontsnapping en had veruit de beste benen van iedereen. Hij liet de ene na de andere vluchter achter zich en bleef ook het achtervolgende peloton ruim voor.

Op 30 kilometer van de finish loste O'Connor zijn laatste rivaal, de Nederlander Gijs Leemreize, en reed hij solo naar de streep. Hoe hard het peloton ook trapte, het slaagde er niet in de achterstand op de koploper te verkleinen.

O'Connor stond voorafgaand aan de zesde etappe op slechts 1.56 minuut achterstand van klassementsleider Primoz Roglic en hij kwam met een voorsprong van meer dan zes minuten over de streep. Daarmee neemt hij de rode leiderstrui over van de Sloveen, die direct op een flinke achterstand wordt gezet.

En passant voltooide de 28-jarige O'Connor een bijzondere trilogie: hij won nu een etappe in alle drie de grote rondes (Frankrijk, Italië en Spanje).

Start in supermarkt

De zesde etappe van deze Vuelta had een opmerkelijke start. Als sponsor van de wielerronde had supermarkt Carrefour bedongen dat er een etappe zou beginnen in een van de vestigingen van het bedrijf. En zo geschiedde in Jerez de la Frontera, waar het peloton zich plots terugvond in de gangen van een winkelcentrum.

Na dat onwennige begin was het spel snel op de wagen. Veel renners hadden de zesde etappe blijkbaar uitgezocht als kans op een dagzege, dus waren er enkele tientallen avonturiers die hun geluk beproefden. Een vroege kopgroep bestond uit liefst 33 renners: grofweg één op de zes deelnemers van deze Vuelta.

Getty Images Het peloton in het winkelcentrum waar de zesde etappe begon

De eerste klim van de dag was direct de zwaarste: de Puerto del Boyar van de eerste categorie. Na het trotseren van die col was de kopgroep aardig uitgedund en was duidelijk welke renners de beste benen hadden.

Onder hen bevonden zich enkele erkende klimmers die er aardig voor stonden in het algemeen klassement (Jay Vine, O'Connor, Florian Lipowitz), en ook Achterhoeker Leemreize. Die sprong er op 60 kilometer van de streep zelfs alleen met O'Connor vandoor.

Leemreize liet O'Connor het leeuwendeel van het kopwerk doen: de Australiër ging voor de rode leiderstrui en moest dus maar het tempo maken. Voor Leemreize was de dagzege het primaire doel, dus bleef hij tactisch in het wiel van de man die dit jaar nog vierde werd in de Giro d'Italia.

Grote voorsprong in algemeen klassement

Het wiel van O'Connor bleek niet te volgen voor Leemreize, die op 30 kilometer van de finish moest lossen. De Australiër was simpelweg te sterk en greep de macht in de Ronde van Spanje. Zijn voorsprong op de concurrentie in het algemeen klassement bedraagt nu enkele minuten.

De beste prestaties van O'Connor in grote rondes zijn twee vierde plekken, in de Tour de France in 2021 en in de Giro d'Italia van dit jaar. Zijn beste eindklassering in de Vuelta a España is achtste in 2022.