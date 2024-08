Vlaggendragers Abraham en De Rooij trots en vereerd: 'Gaan maximaal glimlachen'

Volgens chef de mission Esther Vergeer heeft het duo veel bijgedragen aan de paralympische sport in Nederland. Zowel De Rooij als Abraham won een gouden medaille bij de vorige Spelen in Tokio.

'Beloning'

Toen Esther Vergeer haar belde met de vraag om een van de twee vlaggendragers te zijn, was de 44-jarige De Rooij "compleet verbaasd en erg trots". Volgens de rolstoelbasketbalster is het dragen van de vlag "een beloning" voor het gehele basketbalteam.

Hoewel Nederland als regerend olympisch- en wereldkampioen als een van de favorieten geldt, wil De Rooij niet toegeven aan die rol: "Ik denk dat we dat als team de kop indrukken en van wedstrijd naar wedstrijd leven. Er kan geen sprake van zijn dat je die medaille even gaat ophalen. Het niveau ligt dichter bij elkaar dan drie jaar geleden."

'Ongelofelijke reis'

Voor de geboren Eritreeër Abraham (39) is het dragen van de Nederlandse vlag een bijzonder moment. Als stateloos burger won de wielrenner namens Nederland in 2016 verrassend goud bij de Spelen van Rio. Als blijk van waardering voor die prestatie werd Abraham geridderd, een jaar later kreeg hij zijn Nederlandse paspoort.

Dat hij over een week de Nederlandse vlag mag dragen, maakt hem trots: ''Het is een ongelofelijke reis geweest hier naartoe. Ik ben trots op het proces: van stateloos burger naar nu een zeer gewaardeerd Nederlands staatsburger."

Abraham komt een dag na de openingsceremonie voor het eerst in actie. Hij zal dan starten op de achtervolging op de baan. Een week later rijdt hij ook de wegwedstrijd en de tijdrit. Bij dat laatste onderdeel haalde Abraham in Tokio goud, een prestatie die hij deze Spelen hoopt te herhalen. De voortekenen zijn volgens de wielrenner goed: naar eigen zeggen is het parcours van de tijdrit in Parijs "op zijn lijf geschreven."